Addio IMU, con questo metodo non paghi nemmeno un centesimo | Nessuno ti ha mai svelato l’arcano: ti basta una firma e cambi vita

I proprietari di un immobile sono obbligati a fare i conti con alcune scadenze fiscali come, ad esempio, il pagamento dell’IMU. Eppure c’è un modo per non versare nemmeno un euro.

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è la tassa che deve corrispondere chi possiede un immobile. Nel corso degli anni, il tributo è stato oggetto di diverse rivisitazioni, con l’intento di rendere più agevole il pagamento e al contempo assicurarsi le stesse entrate, per cui, attualmente è previsto il versamento dell’IMU in due rate, una con scadenza il 16 giugno e l’altra il 16 dicembre. In alternativa, è possibile pagare la tassa in un’unica soluzione con scadenza il 16 giugno.

Questo tributo si paga a livello comunale ed è obbligatoria per chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

E’ tenuto per legge al pagamento dell’IMU anche il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui, non è previsto il pagamento della tassa sugli immobili o, comunque, viene riconosciuta una riduzione dell’importo. Vediamo allora, come fare per non pagare nemmeno un centesimo di IMU.

IMU: chi è esente dal pagamento

A partire dal 1° gennaio 2014, i proprietari di abitazioni principali sono esonerati dal pagamento dell’IMU. Gli immobili, però, devono essere accatastati nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7. Restano, invece, esclusi dal beneficio i proprietari di abitazioni principali accatastate nella categoria cosiddetta “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Ma ci sono anche dei trucchi per evitare di pagare l’IMU.

I trucchi per non pagare l’IMU

Come abbiamo visto, dunque, il modo principale per non pagare la tassa è avere una sola casa, accatastata nelle categorie che abbiamo menzionato nel precedente paragrafo, ma ci sono altri trucchi utili ad evitare questo versamento. L’IMU “sparisce” dal calcolo tributario del contribuente nel caso in cui, la seconda casa venga regalata, venga accatastata come unità collabente (codice catastale F/2), venga permutata o fusa con un altro immobile oppure dichiarare insieme al proprio coniuge di vivere in due abitazioni diverse. In quest’ultimo caso, ognuno ha la sua casa di proprietà e nessuno dei due paga l’IMU.

Ci sono anche dei trucchetti per ottenere una riduzione sull’importo della tassa sugli immobili. In questo caso, si può risparmiare dal 25 al 50 per cento, se l’immobile viene dichiarato inagibile, se viene affittato o concesso in comodato d’uso.