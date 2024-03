Bancomat gratuito, solo così potrai ritirare i tuoi soldini senza pagare nulla | Recati presso questo sportello

Grazie ad una specifica Carta di Debito si possono prelevare contanti senza alcun tipo di spesa e avere tanti altri importanti vantaggi.

Prelevare del denaro allo sportello della propria filiale bancaria nella maggior parte dei casi è decisamente più conveniente rispetto al prelievo fatto da Atm di altri istituti di credito. Nel primo caso non si pagano le commissioni bancarie o al massimo si paga una cifra contenuta.

Nel secondo invece il rischio di dover spendere qualcosa in più per poter prendere del denaro è abbastanza alto. Soprattutto nei grandi centri però non sempre è possibile trovare “la propria banca” anche perché ormai molte filiali e soprattutto molti sportelli stanno chiudendo. L’obiettivo infatti è incentivare le persone ad utilizzare i mezzi di pagamento elettronici.

Non sempre però ciò è possibile. Qualcosina in tasca è sempre doveroso tenerla, soprattutto per compiere quelle azioni che senza contanti non si potrebbero portare a termine come ad esempio acquistare una ricarica per il cellulare. Visto questo scenario come si può ovviare al problema?

In merito a ciò può essere piuttosto utile una Carta di Debito ideata da una banca estera ma che ormai ha radici profonde anche nel nostro paese. Ecco tutti i vantaggi che offre questo strumento sia per quanto concerne le commissioni sia per quanto riguarda altre tipologie di operazioni.

Alla scoperta della Carta di Debito BBVA

La Carta di Debito in questione è quella di BBVA (banca dei Paesi Baschi) che consente di prelevare dove si vuole presso tutti gli sportelli ATM d’Europa. Non sono previsti costi se l’importo che si decide di prendere è pari o superiore a 100 euro. Inoltre si può agire anche senza la carta fisica qualora gli sportelli siano dotati della tecnologia NFC.

Fuori dalla zona Euro invece ogni volta che si intende ritirare dei soldi si dovrà pagare una commissione pari a 2 euro. Al contempo però non sono previsti costi aggiuntivi per gli acquisti in valuta estera. Dunque, uno scenario decisamente comodo e allettante che può rappresentare una sorta di svolta per il futuro.

Le istruzioni basilari inerenti il prelievo

Dunque, andando nel dettaglio quando si ha necessità di denaro contante la prima cosa da fare è aprire l’app di BBVA e cercare uno sportello ATM (Bancomat) per poter ritirare senza costi a partire da 100 euro. Se invece hai bisogno di usare la carta virtuale è necessario trovare uno sportello che abbia la funzione NFC.

A quel punto potrai ritirare come e quando vuoi con la modalità prescelta con la carta o contactless avvalendosi del proprio dispositivo mobile. Per qualsiasi info a riguardo non resta che andare sul sito dedicato di BBVA e capire se questa particolare carta può fare anche al vostro caso.