Ad aprile pagherai cifre assurde per le bollette, non farti incastrare: con questo metodo legale non spendi un euro in più | Prendi nota

Da aprile potrebbero arrivare delle bollette della luce salatissime, c’è un solo modo per evitare il salasso.

In tema energia, arrivano ancora brutte sorprese per gli italiani. Infatti, a partire dal 1° aprile, le bollette della luce potrebbe essere un po’ più care, anche per chi beneficia del bonus sociale sulla luce.

Il rincaro delle bollette è causato dall’interruzione del contributo straordinario del Bonus sociale luce che, attualmente, si somma a quello ordinario.

Introdotto dal Governo nel 2023 e poi riconfermato con l’ultima Legge di Bilancio, per l’ultimo trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024, la misura era volta a sostenere i cittadini in situazioni di disagio economico.

Da aprile, chi ne aveva diritto dovrà dire addio al beneficio, con la conseguenza di andare incontro a bollette della luce più salate. Fortunatamente, un modo per evitare il salasso c’è. Vediamo di cosa si tratta.

Addio al contributo straordinario sul bonus sociale luce

Con l’interruzione del contributo straordinario sul bonus luce, le bollette per i consumi di energia elettrica torneranno ad essere più salate. Come noto, il beneficio riconosciuto alle famiglie in maggiori difficoltà economica, andava a sommarsi automaticamente al contributo ordinario, che da aprile tornerà ad essere l’unico aiuto.

La versione base del bonus sociale elettrico, prevede un importo quantificato direttamente da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ma non è uguale per tutti. Infatti, dipende principalmente dal numero di componenti del nucleo familiare. Ad esempio, per una famiglia composta da una o due persone il contributo previsto è pari a 11,7 euro al mese. Sale a 15 euro mensili, l’importo riconosciuto alle famiglie composte da tre o quattro persone, a 16 euro se si superano i quattro componenti. Come spesso accade, per avere accesso al beneficio si fa riferimento al valore ISEE. In questo caso, per ottenere lo sconto in bolletta è necessario avere un indicatore ISEE non superiore a 9530 euro, il limite sale a 20 mila se i figli fiscalmente a carico sono più di 4.

Come risparmiare sulla bolletta della luce

Nonostante, l’interruzione del contributo straordinario sul bonus sociale luce, è possibile evitare il salasso. Per scansare il pericolo di bollette salatissime è consigliabile stare attenti ad alcuni particolari.

Ad esempio, meglio utilizzare gli elettrodomestici più “energivori” nelle fasce orarie più convenienti e a pieno carico. Evitare di lasciare i dispositivi in standby e, se possibile, investire in elettrodomestici ad alta prestazione energetica.