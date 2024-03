Non è un errore del volantino | MD letteralmente assaltata: stanno regalando tutto, sbrigati che la promo termina lunedì

Nonostante, l’impennata dei prezzi è ancora possibile fare la spesa senza svenarsi. Un modo potrebbe essere dare un’occhiata ai prezzi proposti da MD.

L’impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi hanno trasformato la spesa in un vero e proprio salasso. Se fino a qualche mese fa per riempire il carrello bastavano 100 euro, oggi questo è solo un nostalgico ricordo.

A confermarlo anche una recente indagine ISTAT, dalla quale è emerso che nei primi otto mesi dello scorso anno, le vendite dei beni alimentari sono cresciute del 6,9 per cento, in valore (cioè quanto si è speso) e diminuite del 4,5 per cento in volume (cioè quanto si è realmente portato a casa) rispetto al 2022.

Insomma, la situazione è piuttosto preoccupante e per le famiglie italiane risparmiare è diventato imperativo categorico. A tal proposito, Coldiretti ha dispensato diversi consigli per evitare sprechi e risparmiare qualche euro, se proprio i prezzi non accennano a diminuire: “Leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione, preferire la spesa a chilometro zero che garantisce una maggiore freschezza e durata, riscoprire le ricette degli avanzi, ma anche non avere timore di chiedere di portarli a casa quando si mangia al ristorante”.

Oltre, ad adottare questi accorgimenti, una buona soluzione per risparmiare sulla spesa è stare attenti alle offerte e promozioni dei supermercati e discount. Ad esempio, attualmente, MD offre dei prezzi veramente piccolissimi su tantissimi prodotti.

Come risparmiare sulla spesa alimentare

La spesa alimentare è una voce importantissima nel budget delle famiglie e in vista dei forti rincari di questo periodo è necessario riuscire a risparmiare qualche euro. Oltre ai suggerimenti dispensati da Coldiretti, per risparmiare sulla spesa alimentare può essere utile adottare delle strategie. Un trucco piuttosto efficace è fare una lista della spesa, in modo da non incappare in distrazioni e comprare solo il necessario.

Un altro consiglio che apparentemente può sembrare banale è andare a fare la spesa con la pancia piena e dedicando il tempo necessario per controllare con attenzione prezzi ed etichette. Infine, una mossa intelligente è confrontare le diverse offerte proposte da supermercati e discount. Attraverso i volantini, sarà più facile capire cosa comprare e a che prezzo. Ad esempio, attualmente, sono molto interessanti i prezzi offerti da MD.

Occhio alle promo MD: terminano lunedì

Le promo MD valide fino al prossimo lunedì sono veramente interessanti. Chi vuole risparmiare sulla spesa alimentare farebbe bene ad approfittare di queste promozioni. Ad esempio, è possibile acquistare il formaggio ad un prezzo veramente competitivo, così come i dolci, la carta igienica e alcune bevande alcoliche.

Scoprire le migliori offerte MD Discount e facile basta consultare il volantino anche online sul sito del gruppo.