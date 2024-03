Nonna Angelica prepara la treccia di Pasqua, le bastano 1,50 euro per gli ingredienti | Solo così la famiglia si leccherà i baffi

Un dolce buonissimo che si prepara in pochissimi minuti. Con questa treccia renderai felicissimi sia grandi che piccini: prendi nota.

La Pasqua è una delle festività tanto attese non solo dai grandi ma anche dai bambini. Per motivazioni religiose, tale evento segna un importante cammino nella storia della propria fede ma, come ogni festa che si rispetti, ci sono dei risvolti più laici.

Le bontà culinarie preparate a Natale e a Pasqua sono molto apprezzate, da tutti, soprattutto per la bontà, il profumo e i sapori inebrianti. Tali odori si impregnano nelle mura domestiche per giorni, creando un effetto festivo ancor più tangibile.

In questa settimana, oltre alle massaie e casalinghe, sono davvero tante le persone che si accingono ai fornelli per deliziare amici e parenti. Da nord a sud, in Italia, sono tantissime le persone che si lasciando prendere la mano dal dover creare un piatto sensazionale.

Che si tratti di dolce o di salato, a vincere è sempre l’allegria e la passione di stare ai fornelli. In particolare, le nonne, sono sempre pronte ad accontentare e in alcuni casi a viziare i nipoti per preparare loro il piatto preferito dell’anno.

Dai casatielli alle pastiere

Ormai, i turisti italiani e stranieri preferiscono viaggiare durante le festività pasquali per cercare di scoprire anche i piatti delle diverse regioni italiane. Se ci si appresta a raggiungere la Campania, ad esempio, in questi giorni si sentiranno solo odori di casatiello e pastiera.

Il primo, a forma circolare, è un impasto arricchito con sugna, salame, formaggio e altri salumi, a scelta della persona. La pastiera, invece, nasce come dolce arricchito sia da pasta frolla ma anche da uno splendido involucro di crema interna. Spesso, internamente, possono essere aggiunti anche i canditi.

La Treccia Pasqualina

Uno dei dolci più apprezzati da grandi e bambini è sicuramente la Treccia Pasqualina. La ricetta, come riportato da fattoincasadabenedetta.it, è davvero molto semplice. Se si vogliono seguire le indicazioni per 6 persone, ecco le dosi e gli ingredienti che serviranno:

• 300 g farina;

• 180 ml latte;

• 4,2 g lievito di birra secco (Lievito di birra Mastro Fornaio PANEANGELI);

• 1,2 ml aroma limone (Aroma Limone PANEANGELI);

• 42 g macedonia candita (Macedonia Candita PANEANGELI);

• granella di zucchero (Zucchero Granella PANEANGELI, q.b.);

• zuccherini colorati (Palline Arcobaleno PANEANGELI, q.b.);

• 60 g zucchero;

• 42 ml olio di semi di girasole o di mais 0,6;

• 0,6 Uova;

• 0,6 Tuorli q.b, per spennellare.