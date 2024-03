Non buttare il rotolo di carta igienica, con questo trucchetto renderai felici i tuoi bambini | Provare per credere

Buttare i rotoli di carta igienica potrebbe essere un grosso errore! Infatti, c’è un trucchetto per riciclarli e, allo stesso tempo, rendere felici i propri bambini.

Nel corso del tempo, ogni famiglia si ritrova un mucchio di rotoli di carta igienica da buttare.

Al contrario, potrebbe essere una buona idea conservarne un bel malloppo, considerato che possono diventare dei simpatici oggetti per far divertire i nostri bambini e fantasiose decorazioni per abbellire le nostre case.

Con un po’ di fantasia e un pizzico di manualità, sono diverse le idee da mettere a punto. Da portatovaglioli a coloratissimi portapenne, Vediamo cosa è possibile fare con i tubi di carta igienica usati.

Rotoli di carta igienica: le migliori idee di riciclo

Ogni famiglia ammucchia settimanalmente decine e decine di rotoli di carta igienica. Eppure, buttarli via non è sempre una buona idea considerato che potrebbero essere trasformati in simpatici oggetti per far divertire i nostri bambini, oltre che fantasiose decorazioni per le nostre case.

Inoltre, in questo modo insegneremo ai nostri bambini a riutilizzare gli oggetti che potrebbero finire nella spazzatura, proprio come i rotoli di carta igienica finiti, strizzando l’occhio all’ambiente. Vediamo allora, alcune idee per riciclare in maniera creativa i rotoli di carta igienica usati.

Come riciclare i rotoli di carta igienica

Con i tubi di carta igienica usati è possibile fare tantissimi oggetti. Una delle idee più semplici per riutilizzarli è creare dei comodi portapenne super colorati o dei portatovaglioli per i tovagliolini di stoffa. Qualche idea per far divertire i più piccoli è realizzare dei bellissimi animaletti. Possono essere creati dei teneri orsacchiotti, delle rane, delle api o dei simpatici gufi. Un’altra attività che fa letteralmente impazzire i bambini è creare degli stampini a forma di cuore o realizzare fiori e ghirlande. Un’altra attività divertente ed educativa per i bimbi è creare una deliziosa casetta o una semplice mangiatoia per uccellini.

Per realizzarla, basta un solo rotolo, della corda, del burro d’arachidi e della frutta secca e semi. Una volta raccolto tutto l’occorrente, sarà sufficiente spennellare il tubo con il burro di arachidi e farlo rotolare in un piatto con i semi misti tritati. Dopo aver infilato il filo nel tubo bisognerà solo attaccarlo nel punto dove gli uccellini potrebbero sentirsi maggiormente al sicuro. Insomma, anche un oggetto apparentemente inutile come il rotolo della carta igienica finito può tornare a nuova vita, quindi, faremmo bene a non gettarli via, faremo divertire i bambini e allo stesso tempo li educheremo al rispetto per l’ambiente!