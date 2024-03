Ho solo le uova e vorrei preparare un dolce velocissimo: ora si può | Fai come Teresa e ti leccherai anche i baffi che non hai

Con meno di un euro prepari il dolce che farà felici tutti. Il gusto è buonissimo: annota la ricetta e concedi una gioia al palato.

Se dovessimo immaginare uno degli ingredienti principali che spesso viene utilizzato per fare dolci o piatti salati, le uova sono sicuramente nella top tre. Ovviamente, che si voglia preparare un dolce leggero come la chiffon cake o la cheesecake ricoperta da glassa ai frutti di bosco o al cioccolato, le uova danno sicuramente un sapore consistente e molto strutturato.

Ad esempio, non tutti sanno che per preparare la famosa crema pasticciera, che serve per arricchire dolci storici come la pastiera napoletana, servono assolutamente le uova. Certamente, se arricchita con pezzi di vaniglia, si rivela essere l’ingrediente principale non solo della pasticceria italiana ma anche di quella francese.

Se pensiamo ai biscotti e ai dolci al forno, si possono preparare delle formine in cui le uova devono essere fondamentali sia come ingrediente principale sia da poter spennellare ancor prima di cuocerli in forno.

Anche i famosi dolci al cucchiaio che piacciono tanto ai bambini, come la mousse al cioccolato e i budini, devono avere per forza come ingrediente le uova, in quanto servono a dare una consistenza cremosa e un sapore leggero e delicato, così possono essere degustati senza peccare troppo con le calorie.

Le uova non mancano mai

Ovviamente, spesso le uova possono passare in secondo piano per dolci come il soufflé, torte al cioccolato fondente o i famosi macarons che piacciono tanto ai bambini soprattutto per la loro forma di mini panino colorato.

Ora però sarebbe il caso di parlare di un dolce che si può semplicemente preparare con le uova. Infatti, se lasciamo da un certo punto di vista tutti gli ingredienti che abbiamo nominato poco fa per arricchire dolci e torte, vi è un dolce giapponese che si prepara proprio solo con le uova e, solo in alcuni casi, può essere arricchito con una noce di burro.

Il dolce giapponese

Questa torta giapponese, infatti, può richiedere farina che serve per creare solo una amalgama del contenuto ma va versata quanto basta. Si prepara in cinque minuti e richiede un tempo di cottura di 10 minuti.

Se vuoi fare uno strappo alla tua dieta, una fettina di questo dolce potrebbe essere il tuo spuntino pomeridiano: solo 100 calorie a fetta. Cosa aspetti? Preparalo subito e accontenti grandi e piccini senza troppi peccati di gola.