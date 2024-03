Addio tovaglioli al bar, la notizia che cambia il modo di andare a prendere un caffè: come dobbiamo pulirci d’ora in avanti

I tovaglioli che troviamo al bar non sono gli stessi che si utilizzano tra le mura domestiche. Ecco le differenze sostanziali.

I tovagliolini disponibili sui banconi di bar e delle pasticcerie sono sicuramente tra gli oggetti più curiosi e ricchi di incognite. La prima cosa che balza alla mente quando li si utilizza è che in realtà non puliscono. Inoltre essendo piuttosto ruvidi quando entrano a contatto con la pelle rischiano seriamente di lasciare qualche segno temporaneo.

Per tutti questi motivi si opta per dei fazzoletti classici di carta che aiutano pulirsi mani e faccia in modo efficace. D’altronde la carta velina di questi tovagliolini che si trovano presso gli esercizi commerciali è stata ideata originariamente per un altro scopo. Prima di andarlo a scoprire è bene però fare delle precisazioni.

La prima è che non bisogna più colpevolizzarsi quando non ci si riesce a pulire per bene con questi tovaglioli. Ebbene sì, non è colpa vostra come spesso credete, ma è un fatto del tutto normale che bisogna solo interiorizzare e contestualizzare. Infatti il tutto è legato al fine per cui sono stati “inventati”.

Nei primi anni del ‘900 quando iniziarono a far capolino nei bar e nelle pasticcerie avevano un unico e preciso obiettivo. Poi col tempo sono diventati così comuni che sono stati poi utilizzati anche per rimuovere le tracce che lasciano sul volto alcuni alimenti. Nulla di più sbagliato, ecco perché.

Tovaglioli bar: perché non puliscono?

Di fatto la loro funzione doveva essere prettamente preventiva. Dovevano aiutare le persone a non sporcarsi di zucchero e non imbrattarsi con le creme che possono fuoriuscire dai dolciumi. Questo genere di conformazioni infatti è stato escogitato appositamente per questo scopo.

Ed è quindi svelato il mistero per cui questi “speciali fazzoletti” non sono per niente utili se il danno è già stato fatto. In questi casi non ci si può esimere dal chiedere dei normali tovaglioli di carta. A ciò va aggiunto che le salviette da bar e pasticceria riescono ad evitare l’attaccamento dei cornetti e dolci vari alla carta consentendo un pasto meno complicato.

Come utilizzarli nella maniera opportuna

Per effetto di ciò sarebbe auspicabile che venissero impiegati solo in esercizi in cui effettivamente si possono creare determinate dinamiche. In tutte le altre attività sarebbe di gran lunga più opportuno mettere dei dispenser con dei tovaglioli realizzati con normale cellulosa e maggiormente adatti alla cura personale.

Un altro chiaro indizio del fatto che sia meglio limitare l’uso solo dove è strettamente necessario è riconducibile all’inquinamento. Questi fazzolettini per via dei diversi materiali da cui sono composti vanno gettati nell’indifferenziato e non possono essere riciclati. Da ciò si può dedurre quanto contribuiscano all’aumento dei rifiuti.