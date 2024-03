Mio fratello Pietro ha comprato la moto più veloce al mondo, costa pochissimo solo se presenti questa carta | Hai solo due giorni di tempo

Andiamo a scoprire qual è la moto più veloce al mondo e soprattutto come acquistarla senza spendere un patrimonio.

Le moto sono una vera e propria passione. Non sono dei semplici mezzi con cui spostarsi. Chi le compre lo fa perché in un quel determinato modello rivede i propri gusti in termini di carrozzeria e la propria voglia di sfrecciare in strada (naturalmente si raccomanda sempre si farlo con criterio).

D’altronde sono periodici i raduni dei motociclisti, dove ognuno di loro mette in mostra la propria creatura nelle migliori condizioni possibili. Infatti prima di questi eventi si passa sempre dal meccanico per mettere a posto la propria moto. Chi ha una certa dimestichezza in materia sbriga da solo questa pratica.

A prescindere da ciò l’aspetto che scatena maggiormente l’adrenalina di ogni centurione è la velocità. La possibilità di andare su lunghi tratti di strada dove si può “correre con la propria moto” è uno dei temi dominanti più comuni a coloro che sono appassionati del mondo delle due ruote.

Ma qual è la moto che raggiunge le velocità più alte al mondo? Andiamo a scoprirlo insieme cercando di capire anche in che modo si può abbassare la quotazione. Come è facile supporre il prezzo d’acquisto per ovvie ragione non è propriamente basso e alla portata delle tasche di tutti.

Moto più veloce al mondo: modello e velocità che può raggiungere

Questo primato spetta alla Dodge Tomahawk un modello statunitense che può arrivare a toccare addirittura i 480 chilometri orari. Un picco estremo che nessuno ha ancora raggiunto in sella a questa speciale moto dotata di 4 ruote. Il costo per poterla avere supera addirittura i 500.000 euro.

Per questo è chiaramente fuori dalla portata di tanti, ma con un finanziamento e un buono sconto ricevuto in occasione di qualche grande traguardo come la laurea o il matrimonio si può ammortizzare la spesa e coronare il desiderio di mettere le mani su questo esemplare più unico che raro.

Le altre moto che possono raggiungere velocità spaventose

Tra le altre moto che possono vantare una discreta velocità possiamo annoverare anche la MTT Tutrbine Superbike Y2K che può arrivare tranquillamente a 365 chilometri orari. Non è da meno la MV Augusta F4 1000 312. Trattasi di una moto italiana progettata e realizzata da Maurizio Tamburini la cui velocità massima si attesta sui 312 km orari.

Su questa scia troviamo anche la Suzuki GSX-R 1300. Questa moto giapponese arriva senza problemi ai 300 chilometri orari. Rimanendo in terra nipponica si difende bene anche la Kawasaki ZZR 1400 capace di toccare i 299 km orari. Secondo gli esperti in materia potrebbe anche superare questa soglia e giungere a 310 km/h.