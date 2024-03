Con 256 euro vai in Grecia con chi ti pare, devi solo preparare i bagagli e partire quando vuoi | Usa questo coupon

La Grecia è una meta piuttosto ambita e raggiungerla con pochi euro fa gola a tanti. Ecco come arrivare a destinazione spendendo pochissimo.

La Grecia è, senza dubbio, tra le mete più gettonate. Del resto, si tratta di un posto in grado di offrire diverse alternative, che difficilmente deludono. Chi ama il mare, la natura, la cultura e il buon cibo, non può non visitarla e rimanerne incantato!

La Grecia è un posto che vale la pena di essere esplorato per l’importante offerta artistica e archeologica che offre. A partire dall’Acropoli di Atene fino al Peloponneso, in Grecia è possibile fare tour culturali eccezionali.

E’ una buona idea visitare la Grecia anche per il clima piacevole e le meraviglie naturali che ha da offrire. Mare cristallino, spiagge da sogno, incantevoli villaggi, montagne e paesaggi unici e siti pieni di storia.

Insomma, in Grecia non manca davvero nulla. Inoltre, è molto vicina e ben collegata all’Italia. Ci si può arrivare via mare, imbarcando la vettura da uno dei porti di Brindisi o Ancona, oppure, via aerea. Sebbene, si tratti di una destinazione veramente esclusiva, si adatta ad ogni tipo di portafogli. Ci sono destinazioni arcinote e molto costose, ma anche soluzioni low cost. Vediamo ad esempio come andare in Grecia con soli 256 euro.

Viaggio in Grecia low cost: ecco come fare

Come abbiamo anticipato, la Grecia è una meta che si adatta ad ogni tipo di budget, anche per chi è alla ricerca di una vacanza a bassissimo costo.

Tra le migliori destinazioni low cost in Grecia, l’isola di Rodi. Spiagge, sole, mare, storia e genuina vita locale, tutti questi elementi si fondono alla perfezione in questa isola greca. E ora, grazie a questo coupon può essere raggiunta a soli 256 euro.

Vacanza a Rodi con soli 256 euro

Attualmente, ci sono diverse offerte davvero convenienti per trascorrere una vacanza nell’incantevole isola di Rodi. In particolare, chi viaggia in coppia può raggiungere e soggiornare per sette notti con trattamento All Inclusive in un eccellente resort 3*, per soli 256 euro a persona. Un’opportunità davvero molto ghiotta, per chi desidera visitare una delle isole greche più belle e famose al mondo.

L’offerta valida da maggio fino ad agosto, Ferragosto compreso, comprende voli diretti A/R da diverse città italiane e soggiorno di 7 notti presso il resort 3* Fantasy Hotel.