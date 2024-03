Zio Peppino ha fatto il trapianto di capelli in Italia: dimostra vent’anni in meno e ha pagato pochissimo | Guarda che risultato

La calvizie è una condizione che può influire sul benessere psicologico di chi ne è affetto. Fortunatamente, è possibile sottoporsi al trapianto di capelli, senza spendere troppo.

In Italia, la calvizie è una condizione parecchio diffusa. Infatti, preoccupa tra i 15 e i 20 milioni di persone. Ad esserne maggiormente colpiti sono gli uomini, ma non è raro che la calvizie possa colpire anche le donne e i bambini.

Sebbene, la calvizie non possa essere considerata una vera e propria patologia, considerato che può colpire anche soggetti perfettamente sani, il suo impatto può influenzare profondamente il benessere psicologico.

Ecco perché, a pensare di sottoporsi ad un trapianto di capelli sono veramente in tanti. Secondo recenti statistiche, un numero sempre crescente di persone si sottopone a questi trattamenti, che consistono in un intervento chirurgico attraverso il quale vengono impiantati dei capelli in aree carenti, in modo duraturo.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste e quanto costa un trapianto di capelli.

Trapianto di capelli: in cosa consiste

Chi soffre di calvizie avrà pensato, almeno una volta nella vita, al trapianto di capelli. Questo trattamento consiste in un intervento chirurgico attraverso il quale vengono trasferite le radici dei capelli da un’area del cuoio capelluto ancora folta a un’area dove non ci sono più le radici.

Grazie al trapianto di capelli, il problema della calvizie viene trattato in modo efficace e duraturo, considerato che le radici estratte crescono naturalmente nella loro nuova posizione. Ma quanto costa un trapianto di capelli?

Trapianto di capelli: quanto costa?

Come abbiamo visto, ci si può sbarazzare in modo efficace e duraturo dalla calvizie, grazie al trapianto di capelli. Chi si è sottoposto al trattamento ha ottenuto risultati molto soddisfacenti poiché le radici estratte crescono naturalmente nella loro nuova posizione. Ma quanto costa un intervento di questo tipo?

Come riportato da gqitalia.it, ha spiegato Vincenzo Gambino, medico chirurgo e autorità assoluta in materia che opera presso il Centro Medico Turati e l’Ospedale San Raffaele di Milano: “In Italia si tratta di cifre comprese tra 4.000 e 6.000 euro, ma c’è anche chi chiede di più. Il fatto è che ogni Paese ha tariffe diverse […] Molti, per esempio, oggi decidono di farsi operare in Turchia – dove il costo può scendere anche a 900 euro. Nel caso, l’importante, però, – ha evidenziato il noto chirurgo – è informarsi molto, molto bene: certo, esistono ottimi professionisti anche lì, ma bisogna essere in grado di individuarli […]”.