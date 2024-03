Addio al bagnoschiuma, fai come me: ti basta una goccia di questo prodotto per profumare tutto il giorno | Con 30 centesimi hai risolto il problema

Perché spendere tanti soldi in bagnoschiuma, quando basta una sola goccia di questo prodotto per profumare tutti il giorno? Ecco l’alternativa valida ed economica.

Il bagnoschiuma è, senza dubbio, il prodotto più utilizzato per fare la doccia. Tra gli scaffali dei supermercati è possibile trovarne di ogni tipo, fragranza e prezzo.

Ma sapevi che esistono tantissime ricette per realizzare in casa un eccellente bagnoschiuma? In questo modo, non solo sarà possibile scegliere gli ingredienti da utilizzare, evitando tutti i prodotti chimici che lo compongono, ma risparmierai un mucchio di soldi.

Vediamo allora, tutte le ricette da provare per preparare il bagnoschiuma adatto alle tue esigenze.

Come preparare il bagnoschiuma in casa

Perché comprare un bagnoschiuma pieno zeppo di prodotti chimici, quando è possibile realizzarne uno totalmente naturale a casa? Esistono svariate ricette per realizzarne di economici e biologici ed è davvero un gioco da ragazzi! Una prima soluzione è il classico bagnoschiuma al miele. Per realizzarlo basta una tazza di olio di mandorle dolci, oppure, in alternativa dell’olio di oliva o di sesamo, mezza tazza di miele, mezza tazza di sapone liquido neutro ed un cucchiaino di estratto di vaniglia. Una volta raccolto tutto l’occorrente, sarà sufficiente amalgamare tutti i prodotti per bene e, successivamente, trasferire il composto in un contenitore di plastica.

Un altro modo per creare un bagnoschiuma cremoso e profumato è grattugiare 30 gr di sapone di Marsiglia e mescolarlo con 100 ml di acqua. Una volta sciolto, sarà necessario lasciarlo riposare almeno per un paio d’ore e successivamente frullarlo. Per personalizzare il bagnoschiuma fai da te è possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale della fragranza preferita. Et voilà! Basterà versarlo in un contenitore e usarlo quando vuoi!

Bombe da bagno: ecco come realizzarle

Oltre ai bagnoschiuma, è possibile realizzare in casa anche le bombe da bagno. In questo caso, occorrono 3 cucchiai di burro di cacao, 5 cucchiai di bicarbonato di sodio, 2 cucchiai e mezzo di acido citrico, un cucchiaio di amido di mais o di frumento e 10 gocce di olio essenziale preferito. Il procedimento è piuttosto semplice, infatti, sarà sufficiente far sciogliere a bagnomaria il burro di cacao e lasciarlo raffreddare. Successivamente basterà aggiungere gli altri prodotti e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Possono essere formate tante palline o, se più comodo, si può versare il composto direttamente nelle vaschette del ghiaccio. Una volta coperte con una pellicola trasparente e forate con uno spillo, vanno lasciate in freezer per un quarto d’ora. A questo punto non resterà che godersi un bagno in totale relax!