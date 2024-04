Vado a teatro e non pago un euro, se presenti questo documento entri gratis e nessuno ti dirà nulla | La normativa è esplicita

Chi ama il teatro farebbe bene ad informarsi su questa normativa, perché offre la possibilità di entrarci gratis, semplicemente presentando un documento.

Fin dai tempi passati, il teatro affascina l’uomo. Nato nel V secolo a. C. in Grecia ad Atene, da sempre gli spettacoli teatrali regalano emozioni uniche, indipendentemente dal genere. Del resto, si tratta di una forma d’arte vivente che non lascia affatto indifferenti.

Mettendo in scena persone che realmente parlano, cantano e ballano in quell’esatto momento è qualcosa di magico e irripetibile.

Tuttavia, sebbene il teatro sia ritenuto da molti un’esperienza fuori dal comune, non sembra essere accessibile a tutti soprattutto per via dell’elevato costo del biglietto.

Eppure, c’è un modo per andare a teatro senza pagare nemmeno un euro, basta un semplice documento.

Come andare a teatro senza spendere nemmeno un euro

Andare a teatro viene spesso considerata un’esperienza di nicchia, soprattutto, per via degli elevato costi dei biglietti, di gran lunga superiore rispetto a quelli del cinema.

Eppure, un modo per assistere agli spettacoli teatrali senza spendere soldi c’è. In particolare, possono andare gratuitamente al teatro i cittadini con età superiore a 65 anni. Non tutti lo sanno, ma in tantissimi teatri, ma anche cinema e musei italiani, sono previste tariffe agevolate o ingressi gratuiti per gli ultrasessantacinquenni. Basta presentare il proprio documento in corso di validità.

Altre agevolazioni per gli over 65

Oltre a poter beneficiare di ingressi gratuiti per teatri, cinema e musei, i cittadini che hanno un’età superiore a 65 anni, possono usufruire una serie di altre agevolazioni per i servizi del terziario. Ad esempio, è riservata a chi ha compiuto 70 anni uno sconto sulle commissioni per il pagamento dei bollettini postali. Ai cittadini con più di 75 anni di età, con specifici requisiti reddituali, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento del canone Rai e lo sconto in bolletta per i consumi di luce e gas. Tutti i soggetti che hanno compiuto 65 anni e hanno un reddito non superiore a 36.151,98 euro non devono pagare il ticket sanitario per gli esami diagnostici, di laboratorio o specialistici e anche per le visite effettuate presso pronto soccorso. Gli ultrasessantacinquenni possono acquistare anche alcuni medicinali a titolo gratuito, presentando in farmacia il proprio documento in corso di validità ola tessera sanitaria.

Infine, quasi tutti i comuni italiani prevedono diverse agevolazioni anche per il pagamento della TARI. Gli ultrasessantacinquenni, con determinati valori ISEE, possono presentare al proprio comune di residenza la domanda per ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti. Insomma, la lista delle agevolazioni riconosciute ai cittadini con età superiore a 65 anni è piuttosto lunga e sarebbe un peccato non conoscerla, sprecando queste opportunità.