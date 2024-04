Melissa prepara un ciambellone spettacolare, senza infornare e senza friggere: impieghi 5 minuti | Con questo trucco stupisci la famiglia

Stanchi di ricette difficili e complicate da preparare? La soluzione è presto fatta. Con pochissimi ingredienti, il ciambellone è vostro.

Durante le scorse festività pasquali, sono state veramente tante le persone che non hanno voluto rinunciare ai piaceri della tavola. Basti pensare che le uova, le colombe e altri dolci tipici sono stati presi d’assalto in tutti i principali supermercati d’Italia.

Anche le torte farcite o dolci prelibati come la famosa pastiera napoletana sono state le protagoniste assolute sulle tavole dei giorni festivi. C’è ancora chi conserva delle tradizioni ritornando alla lealtà di tutti i giorni, cercando anche di dare un giusto apporto calorico senza però mai rinunciare al buon gusto.

Per questo motivo, è giusto dire che sono davvero tante le persone che si cimentano ai fornelli per cercare di ricreare dei piatti veramente molto gustosi e a tratti davvero geniali. Ormai, per tutte quelle persone che preferiscono preparare dei piatti e in questo caso delle torte senza usare il forno o la frittura, c’è la soluzione.

Ecco che si rivela essere anche l’arma migliore per tempistica e soprattutto manualità semplificata se si decide di preparare un qualcosa che non debba essere infornato o fritto. Per tale ragione, sono davvero tanti soprattutto i bambini che amano tantissimo mangiare quello che di solito chiamiamo il ciambellone della nonna.

Il ciambellone senza cottura

Si tratta del classico dolce domenicale che siamo soliti inzuppare in una tazza tiepida con dell’ottimo latte. Ora però è giunto il momento di preparare un ciambellone che non ha bisogno né di forno né di friggere. Cosa aspetti? Prendi nota e segna questa straordinaria ricetta.

Ingredienti:

· 300g di biscotti secchi (puoi usare biscotti tipo digestive o simili)

· 100g di burro

· 200g di cioccolato fondente

· 200ml di panna fresca

· 1 bustina di vanillina

· Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Come preparare il ciambellone

Inizia riducendo i biscotti secchi in briciole sottili. Puoi farlo utilizzando un frullatore o mettendo i biscotti in un sacchetto di plastica e schiacciandoli con un mattarello. Fai fondere il burro a fuoco lento in una pentola abbastanza grande. Quando il burro è completamente sciolto, aggiungi le briciole e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferisci il composto e burro in una ciotola compatta. Con le mani o con il dorso di un cucchiaio, pressa il composto sul fondo e sui bordi della ciotola, creando una base solida per il ciambellone. Ritieniti certo che lo strato di biscotti sia uniforme. Prepara la ganache al cioccolato: versa la panna fresca in un recipiente e portala ad ebollizione a fuoco medio.

Una volta che inizia a bollire, rimuovi immediatamente dal fuoco e versa sopra il cioccolato fondente tritato. Aggiungi anche la vanillina. Mescola bene fino a ottenere una crema liscia. Versa la ganache sulla base di biscotti, assicurandoti di coprire completamente la superficie. Livella con un cucchiaio o una spatola. Copri la ciotola con pellicola trasparente e metti in frigorifero per almeno 4 ore, o fino a quando la ganache si sarà solidificata. Una volta solidificato, togli il ciambellone dal frigorifero e capovolgilo delicatamente su un piatto da portata. Decora il ciambellone con una spolverata di zucchero a velo prima di servire, se desiderato. Taglia a fette e servilo come dessert fresco e delizioso!