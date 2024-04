Parti in aereo senza spendere nulla per i bagagli: usa questa borsa e dentro ci infili tutto l’armadio | Le scorte stanno terminando

La speciale borsa si sposa perfettamente con le misure del bagaglio a mano dell’aereo. Vediamo in che modo riesce a salvare lo spazio

L’arrivo della Primavera fa venire nuovamente quella sana voglia di viaggiare. Se si opta per mete lontane è bene prendere in considerazione l’ipotesi di spostarsi in aereo che consente di abbattere in maniera piuttosto significativa le distanze.

Negli ultimi anni però le condizioni di viaggio su questo mezzo di trasporto sono notevolmente mutate. Soprattutto per quanto concerne i bagagli da poter portare in cabina ci sono stati diversi stravolgimenti. Fino a qualche tempo fa la maggior parte delle compagnie (low cost comprese) includevano il bagaglio a mano nel prezzo del biglietto.

Adesso per poter riporre comodamente questa valigia nelle cappelliere dei velivoli è necessario un esborso economico extra. L’unica possibilità inclusa nella prenotazione è una borsa di piccole dimensioni da riporre sotto il sedile.

Soprattutto se si viaggia per 2-3 giorni si tende a far entrare i propri effetti personali all’interno di questo esiguo zainetto così da non dover aggiungere anche il bagaglio a mano. Naturalmente non è semplice comprimere il tutto in spazi così piccoli, ma con una speciale borsetta creata ad hoc si può riuscire nell’intento.

Borsa da viaggio VoyagHer: descrizione del prodotto

L’azienda specializzata VoyagHer ha infatti ideato uno strumento talmente efficace che consente di portare molte più cose di quelle che si possono portare con i comuni zaini da viaggio. Si tratta di una borsa pieghevole che consente di mettere alcuni vestiti nella parte interna quando è ancora aperta.

Una volta chiusa si crea un ulteriore spazio in cui mettere altri abiti o accessori. Esternamente sono presenti anche tre tasche che possono servire per mettere qualcosa di non troppo grande. Il tutto è ovviamente tarato in base alle misure richieste dalla maggior parte delle compagnie, ovvero larghezza 50 cm, profondità 25 cm e altezza 25 cm.

Quanto costa in questa fase

Appurata l’utilità di questa speciale borsa non resta che capire qual è la spesa da sostenere per potersela assicurare ed iniziare a viaggiare comodi. Le versioni femminili disponibili in bianco, rosa o nero in questa fase costano 56,95 euro anziché 90 euro.

Quelle per uomo sono invece o nere o marroni e hanno un costo leggermente superiore. L’offerta è di 64,50 anziché 90 euro. Per chi ne vuole comprare due è possibile farlo con la speciale promo a 116,10 euro anziché 180,00 euro. Dunque meglio approfittarne prima che le offerte finiscano.