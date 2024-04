Pasta, non fare questo sbaglio pazzesco quando la cuoci: ti basta un minuto e il gioco è fatto

Non ci crederai, ma c’è un trucco che ti permette di cuocere la pasta in un solo minuto e senza spendere un euro. Ecco come fare.

Gli italiani consumano 23 chilogrammi di pasta all’anno ciascuno, praticamente 3,5 tonnellate di prodotto in totale. Insomma, è il vero e proprio simbolo della nostra cucina, per cui, è imperativo categorico che venga preparata a regola d’arte.

La bollitura è il metodo più comune per cuocere la pasta, ma anche se meno conosciuti esistono altri modi per la cottura di questo alimento.

Ad esempio, un altro metodo che consente anche un minore impiego di energie, è la cottura passiva, quella per infusione e la cottura scottata.

In più di recente, sta letteralmente spopolando un trucco per cuocere qualsiasi formato di pasta in un solo minuto, ottenendo risultati sorprendenti e risparmiando anche un mucchio di soldi sulla bolletta del gas. Vediamo di cosa si tratta.

Cuocere la pasta

La pasta è, senza dubbio, l’alimento più apprezzato e consumato nel nostro Paese. Tant’è che molti italiani pensano che cucinarla perfettamente sia un gioco da ragazzi. Ma siamo veramente sicuri di conoscere tutti i modi per cuocere la pasta?

Oltre alla classica bollitura, esistono metodi di cottura alternativi per spaghetti, linguine, pennette, farfalle, insomma, qualsiasi tipo di pasta. In più, da qualche tempo è di gran voga un trucchetto che permette di cuocere la pasta in un solo minuto, ottenendo risultati impeccabili.

Il trucco per cuocere la pasta in un solo minuto

Questo trucco permette di ridurre in modo significativo i tempi di cottura della pasta oltre che il costo della bolletta del gas. Ovviamente, può essere utilizzato con qualsiasi tipo di formato, a patto che si tratti di pasta secca. Lo stratagemma ha già conquistato milioni di persone nel mondo, grazie alla sua praticità e soprattutto efficacia!

Per procedere basta munirsi di una ciotola, un canovaccio pulito, uno scolapasta, una pentola, dell’acqua e della pasta secca. Una volta raccolto tutto l’occorrente, si dovrà mettere la pasta nella ciotola, ricoprirla con l’acqua e poi con il canovaccio. Trascorsa un’ora, si potrà cuocere la pasta. In soli sessanta secondi sarà tutto pronto! Quindi, basterà scolare la pasta e condirla in base ai proprio gusti personali. Un trucco geniale, che garantisce risultati impeccabili, oltre che un significativo risparmio di gas.