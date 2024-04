Non lavare più l’automobile con questo prodotto, grazie ai consigli di Giulio ho salvato la carrozzeria | Ti bastano 2 euro e la macchina torna nuova

C’è un trucco davvero efficace per lavare la propria auto in modo impeccabile, senza spendere tanti soldi in autolavaggio.

A chiunque, almeno una volta nella vita, sarà capitato che poco dopo aver portato la propria auto all’autolavaggio venga a piovere. Insomma, un vero e proprio spreco di tempo e denaro!

Per questo motivo, sempre più persone preferiscono lavare in autonomia la propria auto. Così che, sebbene non si possa avere la certezza che non piova, almeno non vengono buttati soldi.

In più, lavando da soli la propria auto si avrà la certezza che la carrozzeria non subisca danni, come graffi o peggio ammaccature, imprevisto che può invece capitare all’autolavaggio.

Insomma, lavare la propria macchina a casa è un modo pratico ed economico per evitare di portarla all’autolavaggio. Ecco qualche suggerimento per lavare da soli la propria auto in modo impeccabile, senza spendere soldi.

Lavare l’auto da soli

Come abbiamo visto, sono diversi i motivi per cui molte persone preferiscono lavare da soli la propria auto, senza portarla all’autolavaggio. Ma come procedere per avere un risultato impeccabile?

Iniziamo dicendo che la vettura dovrebbe essere lavata periodicamente. Nello specifico, affinché si mantenga in ottime condizioni e lo sporco non formi incrostazioni sulla carrozzeria, sui tessuti e sulle superfici interne, l’ideale è lavarla almeno un paio di volte al mese. Ma non basta! Ci sono alcuni accorgimenti utili per mantenere la propria auto come nuova!

Lavare la macchina da soli: come avere un risultato impeccabile

Il primo passo per effettuare un lavoro soddisfacente è procurarsi tutto l’occorrente. Dunque, bisogna munirsi di un secchio con acqua pulita, un secondo secchio con acqua e sapone, delle spugne antigraffio, dello shampoo per auto, del detergente per rimuovere le incrostazioni, dello sgrassatore, una spazzola con setole rigide per la pulizia delle gomme, dei panni in microfibra per l’asciugatura ed un tubo di gomma collegato ad un rubinetto. Chi lo preferisce può realizzare autonomamente anche i prodotti per la pulizia della macchina, senza spendere neanche un euro.

Una volta organizzato il materiale, basterà scegliere un posto all’ombra e iniziare prima dagli interni e solo successivamente, passare agli esterni. Ricordiamo, però, che l’operazione di lavaggio non può essere effettuata su strada pubblica. Il Decreto Legge n. 152 del 3 aprile 2006 vieta il lavaggio fai da te, perché contro il rispetto delle norme ambientali. Quindi, prima di iniziare meglio trovare il posto giusto.