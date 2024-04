Amo fare shopping perché mi ridanno i soldi indietro, se vai in questi negozi non spendi un centesimo | Scopri se sono nella tua città

Esiste una ghiotta opportunità di risparmio per quanto concerne lo shopping inerente alcuni specifici bene. Scopriamo di cosa si tratta.

Lo shopping è una vera e propria passione, non si tratta solo di un atto che si compie per necessità. C’è chi aspetta tutto il mese l’accredito dello stipendio sul proprio conto corrente per poi sbizzarrirsi per giornate intere in giro per negozi alla ricerca del capo o dell’accessorio di tendenza.

Molti non badano affatto a spese nonostante i continui rincari che si sono susseguiti negli ultimi anni. Altri ancora giustamente devono fare i conti con le proprie tasche e non sempre possono permettersi tutto ciò che hanno inserito nel proprio carrello fisico o al passo coi tempi virtuale.

Una menzione a parte la merita il settore del lusso che chiaramente riguarda soprattutto le persone facoltose e che hanno una certa disponibilità economica. Spesso questi soggetti vengono dall’estero e hanno come obiettivo non solo quello di visitare le bellezze artistiche dell’Italia, ma anche le boutique dove si vendono i capi di importanti firme.

Per questo nella Legge di Bilancio 2024 è stata inserita una novità volta a favorire proprio questa fetta di avventori che spendono delle cifre di non poco conto che possono essere davvero utili per fare girare l’economia nel nostro paese reduce da tutte le problematiche degli ultimi anni.

Cos’è e come funziona la Tax Free shopping

Si tratta della Tax free shopping, cioè la possibilità di fare compere in Italia senza pagare l’IVA. In realtà già esiste da tempo e si applica per le spese di importo superiore a 154,94 euro. Con la nuova introduzione invece il limite sarà fissato a 70 euro. Di base può sembrare controproducente, ma in realtà non è affatto così.

Seppur porti un minore gettito IVA, va ad incentivare i turisti esteri, in particolar modo quelli provenienti dai paesi extra europei a venire in Italia per usufruire dei prezzi vantaggiosi per spendere nei nostri negozi. Attenzione però, non si tratta di un’agevolazione riconosciuta al momento dell’acquisto. Occorre infatti andare nei negozi convenzionati che espongono la scritta Tax free shopping.

Quali vantaggi porta al turismo in Italia

Un bel passo in avanti per l’Italia che in questo modo si va ad allineare ai medesimi limiti degli altri paesi dell’Unione Europea. Stando alle stime esposte dal ministro del Turismo Santanché questa normativa dovrebbe portare degli introiti per il Bel Paese di 119 milioni di euro all’anno.

Un dato che si fonda su quelli forniti dalla Banca d’Italia in merito all’andamento pre Covid. Adesso che la mobilità è tornata esattamente a quella fase le prospettive sono di gran lunga più rosee. Non resta che vedere con il tempo se arriveranno i risultati sperati e se ciò compenserà anche il minor gettito Iva.