Chi ha detto che il sale fa male? Se usi questo avrai solo tanti benefici | Il tuo corpo te ne sarà riconoscente

Seguendo le raccomandazioni del proprio medico, molte persone decidono di limitare il consumo di sale. Eppure, usando questo tipo utilissimo per l’organismo. Vediamo di quale si tratta.

Per evitare rischi per la salute, sono molti i medici che consigliano di limitare il consumo di sale. Quantità eccessive di sale, infatti, espone l’organismo a diversi rischi. Prima fra tutti, l’ipertensione arteriosa, una condizione che può portare a malattie potenzialmente mortali, come ictus, infarti e insufficienze cardiache.

In più, stando ai dati emersi da numerose ricerche scientifiche, utilizzare sale in quantità elevate può causare diverse patologie ai reni e, persino tumori.

Questo non significa, però, che il sale vada definitivamente eliminato dalla propria dieta. Infatti, il sodio contenuto nel sale è necessario al nostro organismo, affinché funzioni correttamente. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la dose di sale da rispettare per non avere conseguenze negative sulla salute è di 5 grammi al giorno, praticamente un cucchiaino da cucina, per gli adulti fino ai 60 anni.

Un altro modo per prendersi cura di sé e fare prevenzione è sostituire il tradizionale sale da cucina con il sale rosa dell’Himalaya che, non solo sarebbe più salutare, ma pare offra numerosi benefici al nostro corpo.

Sale rosa dell’Himalaya: i benefici

Così chiamato per il suo colore, il sale rosa dell’Himalaya è, senza dubbio, più pregiato e puro rispetto al sale marino. Non viene raffinato né lavorato con processi chimici, inoltre, presenta una quantità minore di cloruro di sodio rispetto al classico sale da cucina. In più, contrariamente al sale marino, il sale rosa è totalmente privo di sostanze inquinanti e di tossine.

Grazie ai diversi benefici che offre al nostro organismo, il sale rosa è molto in voga negli ultimi tempi. In tanti lo preferiscono perché, oltre a limitare la ritenzione idrica e il rischio di ipertensione, migliora la circolazione sanguigna, è depurante e disintossicante. Insomma, rappresenta una valida alternativa al tradizionale sale da cucina, nella preparazione dei cibi.

Sale rosa: come utilizzarlo in cucina e non solo…

Considerati i numerosi benefici che offre al nostro organismo, sono tante le persone che stanno utilizzando il sale rosa in cucina. Oltretutto, il sale rosa non copre il sapore ma lo esalta ed è eccezionale per la preparazione di salse, primi, carne e pesce. Sono diversi i piatti a cui è possibile aggiungerlo.

Per chi non sapesse, inoltre, il sale rosa oltre che in cucina è un ottimo alleato anche in campo estetico. E’ un vero e proprio toccasana per la circolazione, utilizzandolo come scrub ed è efficace nel contrastare i dolori articolari, se aggiunto a un bagno caldo.