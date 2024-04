Non puoi circolare il 25 aprile, se hai questo mezzo di trasporto sei costretto a restare a casa | Niente gita fuori porta

Come di consueto, in vista delle festività del 25 aprile, vengono comunicati i giorni in cui sono previsti i divieti di circolazione per alcuni mezzi. Ecco chi non potrà fare una gita fuori porta.

Con l’arrivo della primavera le giornate si allungano e le temperature si riscaldano, per cui, in molti stanno pensando ad una bella e rigenerante gita fuori porta in occasione delle festività del 25 aprile, l’anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista.

Il ponte del 25 aprile quest’anno è anche piuttosto lungo, infatti, cadendo di giovedì, basterebbe un solo giorno di ferie per garantirsi 4 giorni all’insegna del relax. Che si preferisca la montagna o il mare non importa, il nostro Belpaese offre sempre grandi opportunità per tutti.

Gli appassionati di montagna ad esempio, potrebbero valutare il Trentino Alto Adige, chi ama il mare, invece, potrebbe valutare le splendide spiagge del Sud. Chi desidera un percorso termale, potrebbe valutare la Toscana e le sue Terme di Saturnia o chi ama scoprire i borghi potrebbe visitare l’Umbria.

Insomma, le idee non mancano, tuttavia, c’è qualcuno che dovrà rinunciare a quest’occasione per staccare la spina. Chi ha questo mezzo di trasporto può dire addio alla gita fuori porta.

Ponte 25 aprile: divieti di circolazione

Potrebbe iniziare già nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile lo spostamento di diversi milioni di italiani che in occasione del ponte per la festa della Liberazione si sposterà verso le mete scelte. Stando alle previsioni di Autostrade per l’Italia, il traffico potrebbe essere intenso, ma la circolazione non sarà disponibile a tutti.

Infatti, con il D.M. n. 333 del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noti i divieti di circolazione previsti per il ponte del 25 aprile 2024.

Festa della Liberazione: chi dovrà dire addio alla gita fuori porta

Come di consueto, in vista del ponte per la festa della Liberazione, sono state comunicate le date dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti.

Nello specifico, non potranno circolare sull’autostrada, nelle giornate di giovedì 25 aprile e domenica 28 aprile dalle 9 alle 22, i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate (se scarichi). I divieti si applicano anche ai trattori stradali quando viaggiano isolati per i quali la massa di riferimento è la tara, cioè, la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.