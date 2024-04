Multa alcol test, ora ti sanzionano anche se non sei al volante: presta attenzione a questo dettaglio | La legge è chiara

Anche se non ci si mette alla guida è bene prestare molta attenzione quando si alza un po’ il gomito. Le conseguenze possono essere drastiche.

Lasciarsi andare a qualche bicchiere di birra, vino o superalcolico di tanto in tanto è più che normale. Si tratta di un vero e proprio piacere che un po’ tutti giustamente si concedono. L’importante è farlo nei momenti opportuni. Se si sta a casa o si va da qualche parte con la consapevolezza di non dover guidare dopo allora va bene.

Se invece ci si deve mettere alla guida di un veicolo sarebbe doveroso evitare per non creare pericoli a se stessi e al prossimo. Nonostante negli anni i controlli siano diventati più intensivi purtroppo c’è ancora chi trasgredisce senza badare a quelle che potrebbero essere le conseguenze.

Nemmeno le sanzioni piuttosto corpose hanno messo paura a questi soggetti. Basti pensare che si rischiano multe che possono arrivare anche a 6.000 euro a cui si possono aggiungere anche la sospensione della patente per un certo periodo e soprattutto la reclusione fino ad 1 anno.

Si tratta di direttive ampiamente risapute che però a quanto pare non riescono a debellare del tutto il problema. Ciò che invece molti non sanno è che lo stato di ebrezza non è punibile solo quando si sta al volante o in sella, bensì anche in altri specifici frangenti che quasi non ti aspetti.

Alcool test sulle piste da neve: cosa succede se risulti positivo

Ebbene sì, anche sulle piste da neve si può andare in contro a guai seri. Ed è ciò che è successo ad un turista 60enne dopo aver sciato completamente ubriaco sulle piste di Courmayeur. In virtù dell’effetto dell’alcool è caduto fuori dalla pista nelle vicinanze della telecabina di Checrouit.

Gli operatori della Polizia di Stato impegnati nel servizio sulle piste in seguito alla segnalazione sono prontamente intervenuti. Dopo aver constatato la situazione e aver effettuato l’apposito test alcolemico hanno comminato al trasgressore una sanzione amministrativa di oltre 333 euro a cui si è aggiunto il ritiro dello skipass.

I precedenti dell’ultima stagione sciistica

L’uomo fortunatamente è rimasto illeso, ma era evidente che non fosse lucido. Una volta portato a valle l’etilometro ha evidenziato un valore di 2,36 g/l di alcool nel sangue, che ha portato ai provvedimenti sopracitati. Non si tratta però dell’unico caso di comportamento non appropriato sulle piste.

Nei 5 comprensori sciistici presidiati dal Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna della Polizia di Stato dall’inizio della stagione sciistica sono stati diverse le sanzioni per comportamenti scorretti degli sciatori tra cui anche lo stato di ebrezza. D’altronde come quando si viaggia in macchina può essere molto pericoloso sciare da ubriachi. Quindi meglio tenere a mente questo precedente sia per una questione di sicurezza sia per una questione economica.