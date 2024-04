150 euro se tuo figlio va a scuola, il bonus sta per scadere: sbrigati | Richiedilo entro martedì

Questa volta lo Stato ti aiuta alla grande. Richiedi subito questo ulteriore sostegno economico e il tuo conto in banca inizia a sorridere.

Sono davvero tante le famiglie italiane che si ritrovano ad affrontare spesso problemi legati all’economia e alla gestione della conduzione familiare mensile. Spese continue per lo sport, consumismo vario, alimentari e tanto altro, non fanno che aumentare il fabbisogno di cui le famiglie avrebbero il giusto bisogno.

Pertanto, sorge sempre di più l’esigenza di mettersi nella condizione di risparmiare e trovare tutti gli escamotage più giusti e selezionati al fine di riuscire a non arrivare con l’acqua alla gola alla fine di ogni mese. Lo Stato, in tutti questi anni, non è rimasto di certo a guardare.

Infatti, sin da quando ci siamo ritrovati ad affrontare la pandemia a livello globale in seguito all’infezione da COVID-19, sono stati erogati tantissimi bonus per dare un’importante contributo a tutte le famiglie. Come se non bastasse, quello che era stato il Reddito di Cittadinanza voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle, negli ultimi mesi è stato sostituito per volontà del Governo Meloni con l’Assegno di inclusione.

Ciò al momento, però, sembrerebbe comunque non bastare soprattutto per le famiglie meno abbienti e per tutti coloro che hanno anche figli a scuola da supportare e sostenere. Consideriamo che negli ultimi anni, per acquistare zaini, quaderni, libri e tanti altri accessori, vengono spesi centinaia e centinaia di euro.

I sostegni maggiori

Ciò, quindi, non fa altro che mettere in crisi sempre di più le famiglie. Avere tutti questi sostegni, di certo, non potrà che essere una passeggiata semplice. A tal proposito, gli italiani sembrerebbero recriminare sempre di più sostegni e aiuti in questo verso.

Siamo tra i Paesi con un tasso di natalità tra i più bassi nel mondo e con un’età media tra le più anziane. Quindi, lo Stato, non restando in disparte a guardare, ha trovato anche le giuste soluzioni per agevolare la vita scolastica dei ragazzi con altri stratagemmi.

Bonus gite scolastiche

Pertanto, per far sì che i ragazzi possano partecipare a tutte le attività didattiche comprese le gite, ora c’è la possibilità di poter richiedere il bonus da 150 € per i viaggi che spesso vengono organizzati dalle varie scuole non solo in Italia ma anche all’estero. La procedura per richiedere tale supplemento sostegno economico è davvero molto semplice così come anche riportato da orizzontescuola.it. Per far sì che ciò possa essere completato, bastano veramente pochi dettagli e il gioco è fatto.

La Direttiva del Ministro n. 6 dell’8 marzo 2024, contenente “ulteriori indicazioni volte ad ampliare la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche”, prevede questa erogazione. La domanda la si può presentare fino alle 17 del 31 maggio 2024.