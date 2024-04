Se hai comprato i tuoi mobili qui, rischi grosso: il grande colosso costretto ad una multa pazzesca | La legge è chiarissima

E’ finito nel mirino dell’Antitrust un grande colosso, costretto ora a pagare una multa salatissima. La legge parla chiaro.

Condannato a pagare una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro, Iris Mobili, titolare del noto marchio Mondo Convenienza. Secondo l’Antitrust, il noto gruppo dell’arredamento avrebbe adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e montaggio dei mobili e degli arredi, ostacolando i clienti nella fruizione dei servizi post-vendita.

Dalla nota diffusa dall’Antitrust si legge: “Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato. In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori”.

Ha espresso soddisfazione il Codancons, che ha sottolineato come: “Da tempo i consumatori segnalavano disservizi legati alle fasi post – vendita di mobili e arredi acquistati presso i negozi del marchio Mondo Convenienza”. Poi rincarando la dose, ha aggiunto: “Ottima notizia. Il prodotto deve essere sempre conforme a quello richiesto dal consumatore ed è fondamentale che l’acquirente, in caso di difetti o problemi, sia prontamente assistito. La sanzione di oltre 3 milioni di euro rappresenta un importante passo in avanti nella lotta contro le pratiche commerciali sleali ed è un chiaro monito per tutte le aziende: il rispetto dei consumatori non è negoziabile quando si parla di garantire giustizia ed equità nel mercato”.

Maxi multa a Mondo Convenienza: la replica

Dopo la decisione dell’Antitrust, il noto gruppo dell’arredamento ha replicato con una nota: “Mondo Convenienza prende atto della sanzione che è stata comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonostante siano stati forniti, con grande impegno e con spirito di collaborazione, tutti gli elementi necessari a dimostrare la correttezza del proprio operato”.

Inoltre, ha sottolineato “di aver già adottato ulteriori misure destinate a garantire servizi di qualità ancora maggiore e a soddisfare le richieste dei clienti, in linea con i principi di lealtà e trasparenza che da sempre ispirano l’attività”.

Cosa dicono le associazioni dei consumatori

A commentare la maxi multa a Mondo Convenienza, come riportato da tg24.sky.it, anche Martina Donini, presidente nazionale Udicon – Unione per la difesa dei consumatori: “Questa sanzione rappresenta una risposta decisa a una serie di comportamenti scorretti da parte dell’azienda, che ha compromesso l’esperienza di acquisto dei consumatori […]”.

Poi ha concluso: “[…] Tale mancanza di diligenza professionale da parte dell’azienda viola palesemente la normativa prevista dal Codice del Consumo”.