Con questo veicolo a Pasqua ti hanno costretto a stare a casa: lo spauracchio delle targhe alterne ritorna | Controlla se la tua auto è nella lista

Nel giorno di Pasqua alcuni mezzi non potevano circolare. Verifica se la tua auto è nella black list e, quindi, dovrai pagare una multa.

Come ogni anno, durante le festività pasquali, sono stati diversi milioni gli italiani in viaggio su strade ed autostrade. Secondo i calcolo di Ansa, potrebbero essere stati circa quattro milioni gli italiani in partenza per le vacanze, con 32 milioni di transiti stimati.

Insomma, una Pasqua da bollino rosso, soprattutto per chi ha viaggiato da Nord verso Sud. Come di consueto, soprattutto in occasione di traffico intenso, Ansa ricorda a tutti gli automobilisti di adottare sempre un comportamento corretto alla guida. I viaggi possono rappresentare un rischio per sé e gli altri, quando non vengono rispettate le regole del codice della strada.

In vista dell’aumento dei flussi di traffico, per garantire una migliore percorribilità. il calendario ministeriale ha istituito anche il divieto di circolazione per alcuni mezzi. Vediamo chi dovrà stare a casa.

Pasqua 2024: i divieti di circolazione

Secondo le stime di Anas, sono stati quasi 4 milioni gli italiani in viaggio lungo strade ed autostrade. Come molti sanno, con l’intensificarsi del traffico, aumenta il rischio di incidenti stradali, anche potenzialmente mortali. Per tale ragione, oltre a ricordare agli automobilisti l’importanza di adottare un comportamento corretto alla guida, è stata sospesa la circolazione per alcuni mezzi.

Nello specifico, non potevano circolare i veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate nei giorni precedenti e successivi alla festa, anche se con orari diversi. Complessivamente i giorni di stop saranno cinque. Il primo è stato sabato 29 marzo, dalle 14 alle 22. Il 30 marzo lo stop è stato attivato dalle 9 alle 16, mentre, nella domenica di Pasqua, il divieto di circolazione è stato previsto dalle 9 alle 22, stessa cosa per il lunedì di Pasquetta. L’ultimo giorno di divieto è stato il 2 aprile, quando i mezzi non hanno potuto circolare dalle 9 alle 14. Ricordiamo, infine, che per aprile è previsto anche un altro stop, durante il ponte per la festa della Liberazione, il 25 aprile, a partire dalle 9 e fino alle 22.

Aggiornamento sul traffico

Chi prima di partire vuole aggiornarsi in tempo reale sulla situazione del traffico, può scaricare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione “VAI”, disponibile gratuitamente sia per Android che per iPhone.

In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800 841 148 e verificare lo stato della viabilità.