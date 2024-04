Papà ora non spende più soldi per il gasolio: sai chi glieli dà? Non la borsetta di mammà ma lo Stato | Segui il suo esempio

Buone notizie per gli automobilisti italiani! Infatti, presto molti potranno fare rifornimento senza spendere nemmeno un euro. Vediamo come.

In questo periodo di forte crisi, talvolta, arriva qualche buona notizia. Questa volta, la possibilità di risparmiare un mucchio di soldi vede protagonisti gli automobilisti.

A partire dal prossimo 1° aprile, infatti, sarà possibile presentare richiesta per il bonus gasolio, cioè, il buono per recuperare i soldi spesi per fare rifornimento nei primi tre mesi dell’anno.

Il contributo può essere richiesto in denaro o sotto forma di compensazione ed ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri.

Come spesso accade, però, il beneficio viene riconosciuto solo in presenza di specifici requisiti. Vediamo allora, a chi spetta il bonus gasolio e come presentare domanda.

Bonus gasolio: a chi spetta

Come abbiamo anticipato, il bonus gasolio è il buono attraverso il quale è possibile recuperare i soldi spesi per il gasolio nei primi tre mesi dell’anno. Il beneficio, però, può essere richiesto esclusivamente da tre tipologie di soggetti. Nello specifico, ha diritto al bonus gasolio chi esercita attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Può richiedere il bonus gasolio anche chi esercita attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario. Infine, può essere riconosciuto il rimborso sul gasolio a chi esercita attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Ricordiamo che il beneficio non viene riconosciuto in automatico, ma è necessario presentare un’apposita domanda. Ecco come fare.

Come richiedere il bonus gasolio

Come abbiamo anticipato, l’apertura delle domande è prevista per il prossimo 1° aprile. Chi ne ha diritto può inoltrare la propria richiesta accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguendo il percorso Accise – prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024. In alternativa, si può procedere con la presentazione in forma cartacea, indicando la modalità di ricezione del beneficio e il numero di targa del veicolo per il quale si intende chiedere il rimborso.

Ricordiamo che per non perdere l’opportunità è necessario presentare la propria richiesta entro e non oltre il 30 aprile 2024.