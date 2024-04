Richiesta urgente Adidas: 700 posti di lavoro, ti servono pochi documenti | Candidati subito

In arrivo una maxi campagna di assunzioni da parte di Adidas. Vediamo i profili ricercati e come presentare la propria candidatura.

Adidas, il noto brand a tre strisce, apprezzato ed indossato in tutto il mondo, ha avviato una maxi campagna di assunzioni per una nuova apertura. Vera icona di stile, Adidas vanta già oltre 59 mila dipendenti e 1.300 sedi in tutto il mondo ed ora è alla ricerca di altre 700 nuove unità da inserire nel nuovo maxi – polo logistico di Mantova.

Per il nuovo stabilimento, che sarà operativo a brevissimo, sono diversi i profili ricercati. Le selezioni sono già aperte e, nello specifico, riguarderanno capi turno, Contract logistic Team leader, operatori logistici, pianificatori dei flussi logistici, specialisti Costumer service, specialisti di amministrazione, specialisti di controllo dell’automazione, specialisti distribuzione, specialisti qualità.

Gli inserimenti nel nuovo Centro Logistico di Adidas di Mantova, riguarderanno anche giovani e risorse senza esperienza. Vediamo come candidarsi.

Assunzioni Adidas: profili richiesti

Come abbiamo anticipato, le candidature per le assunzioni nel Centro Logistico Adidas di Mantova sono già aperte e sono rivolte genericamente ad operai e impiegati. Nel nuovo maxi polo logistico potranno lavorare donne, uomini, adulti, giovani e persone anche alla prima esperienza.

E’ già possibile presentare la propria candidatura per diversi profili da adibire a funzioni di magazzino e trasporto su camion, e di pianificazione trasporti, controllo automazione e servizio clienti. Ma considerato l’elevato numero di inserimenti di cui necessita il marchio a strisce, è più che probabile che le ricerche di personale proseguiranno nei prossimi mesi anche per altre figure.

700 posti di lavoro Adidas: come candidarsi

Dunque, l’inaugurazione del nuovo maxi polo logistico di Adidas a Mantova, segna l’apertura di 700 nuove opportunità di lavoro. Chi è interessato a lavorare per il celebre brand di abbigliamento sportivo può consultare l’area Lavora con noi sul sito Kuehne + Nagel. In questa sezione dedicata al recruiting, è possibile consultare tutte le posizioni attualmente disponibili e inviare la propria candidatura, compilando il modulo di invio del curriculum vitae direttamente alla società.

Ad ogni modo, è molto probabile che già a partire dai prossimi mesi ci siano ulteriori selezioni per il reclutamento di altre figure da inserire, dunque, meglio monitorare di tanto in tanto la sezione, aggiornare il proprio curriculum e prepararsi per bene per un eventuale colloquio conoscitivo.