50 posti a tempo indeterminato con l’Agenzia più importante d’Italia, con questa carta il contratto è tuo | Stipendio da sceicco se ti candidi entro domani

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di indire un bando per reclutare alcune figure specifiche da inserire nel proprio organico.

Solitamente quando si sente parlare dell’Agenzia delle Entrate si pensa sempre a qualcosa di non propriamente positivo. Magari qualche arretrato non corrisposto o qualche cartella esattoriale, fatto sta che in pochi vedono il Fisco con un occhio positivo. Anzi, praticamente solo chi ci lavora.

Ed invece si tratta di un grosso errore visto che essendo un ente di una certa rilevanza può essere piuttosto appetibile. E se vi dicessimo che potreste entrare a far parte del team dell’Agenzia delle Entrate? Può sembrare paradossale, ma in questa fase la possibilità è abbastanza concreta.

L’ADE infatti sta cercando forze fresche da assumere per allargare il suo organico e soprattutto per una mansione specifica. A tal proposito è stato pubblicato uno specifico bando sul proprio sito ufficiale in cui vengono specificati tutti gli aspetti di questa offerta che può risultare alquanto allettante.

Scopriamo quindi cosa c’è dietro a questa proposta e chi può ambire a lavorare per l’ente che si occupa della gestione dei tributi. Vi anticipiamo che coloro che saranno scelti avranno fin da subito un contratto a tempo indeterminato, il che di questi tempi non è poi così secondario.

Concorso Agenzia delle Entrate 50 esperti ICT: come candidarsi

Il bando pubblicato lo scorso 25 marzo prevede l’assunzione di 50 unità da inquadrare nell’area professionale ICT (Information & Communication Technology). Di questi 25 elementi dovranno essere esperti data analyst e 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica.

Chi è interessato a candidarsi può farlo presentando la domanda di ammissione esclusivamente in via telematica tramite l’autenticazione Spid/Cie/Cns attraverso la compilazione del format di candidatura disponibile sul Portale unico del reclutamento “inPa” disponibile all’indirizzo internet inpa.gov.it. C’è tempo fino alle 23:59 del 24 aprile 2024.

Quali sono le prove da superare per ottenere il posto di lavoro

Passando invece alle prove di selezione è previsto uno scritto e un orale. Le modalità così come le date di svolgimento della prova scritta e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno pubblicati in data 20 maggio 2024 sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate sia sul portale inPA.

La prova scritta con tutta probabilità sarà a risposta multipla su materie inerenti l’analisi e la progettazione tecnica di servizi ICT, in particolar modo sulle architetture applicative, di integrazione e infrastrutturali. Per le altre specifiche è bene consultare il bando in modo tale da studiare ciò che realmente serve per poter ottenere il posto di lavoro.