2.300 assunzioni ANAS, ti basta il diploma per candidarti | Cercano in tutta l’Italia: presenta la domanda entro domani

La società che si occupa della cura delle autostrade italiane ha necessità di inserire nuove risorse in organico. Ecco i profili ricercati.

La ricerca del lavoro in Italia non è un qualcosa di semplice eppure tra tanti annunci per niente convincenti ci sono anche delle opportunità che potenzialmente potrebbero essere molto produttive. Si tratta solo di sapere cercare per bene ed essere sempre aggiornati. Aderire ad avvisi e newsletter può essere sicuramente un viatico importante, ma a prescindere da ciò è sempre bene scrutare tra le infinite vie della rete.

Chiaramente una volta giunti al colloquio si potranno avere tutte le specifiche del caso e capire se quel determinato lavoro può fare al caso proprio. Allo stato attuale è innegabile che i bandi delle grandi aziende e i concorsi pubblici siano i viatici migliori per ottenere un posto di lavoro più stabile e che preveda il pieno rispetto dei propri doveri.

In questi casi il vero ostacolo è la procedura di selezione che prevede numerose prove scritte, orali e talvolta anche fisiche. Essendoci una concorrenza agguerrita può capitare di rimanere impantanati nel percorso selettivo e di perdere un’occasione che potenzialmente era alla propria portata.

In questa fase tra i vari annunci inerenti nuovi posti di lavoro spicca uno che ha come intento quello di reclutare addirittura 2.300 nuove figure. Si tratta di quello di Anas, società che gestisce le strade e le autostrade di tutta la penisola italiana. Ecco tutti i dettagli riguardanti la potenziale opportunità.

I dettagli in merito ai nuovi inserimenti

Il piano prevede le assunzioni entro l’anno solare 2026 e le figure reclutate saranno inserite nell’ambito delle risorse umane in supporto al nuovo piano industriale Anas. La ricerca è aperta su tutto il territorio nazionale con una predilezione particolare per le regioni centrali dello stivale.

L’obiettivo tramite i nuovi inserimenti è quello di affrontare le sfide nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. D’altronde questi nuovi posti di lavoro sono parte del Piano Industriale del Gruppo pianificato fino al 2032 e sostenuto dall’ingente investimento di 64,5 milioni di euro.

I numeri di ANAS per quanto concerne le recenti assunzioni

Il noto gruppo non è nuovo a queste iniziative basti pensare che tra il 2022 e il 2023 Anas ha avuto una crescita importante del proprio personale con oltre 400 nuove risorse, che corrispondono circa al 6% del personale. In generale finora sono state assunte 1.800 persone con l’80% concentrato nelle aree tecniche e di presidio della rete.

Numeri importanti che testimoniano il continuo progredire dell’azienda nel corso del tempo, che per forza di cose è quasi “costretta” a dover ampliare il proprio organico. La gestione delle strade e delle infrastrutture passa proprio da questi passaggi e dai nuovi progetti che si potranno portare avanti.