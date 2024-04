6000 euro di multa se ti trovano così al volante, senza questo fascicolo non guiderai più | La normativa è chiarissima

Uno scioccante caso di cronaca ha riportato in auge l’importanza della documentazione necessaria per poter guidare un’automobile. Tutto ciò che serve.

Mettersi alla guida di un’automobile prevede delle responsabilità di non poco conto. D’altronde i pericoli in strada sono sempre dietro l’angolo e l’attenzione deve essere costante sia per salvaguardare se stessi sia per non recare danno ad altri utenti. Una sorta di meccanismo perfetto che però purtroppo può incepparsi da un momento all’altro.

Basti un attimo di distrazione o un comportamento scriteriato e il banco salto in pochi secondi. Le conseguenze però possono essere talvolta drastiche per questo seppur possa sembrare banale è necessarie seguire alla lettera e in qualsiasi istante tutte le indicazioni che si sono apprese durante le lezioni effettuate presso la scuola guida.

Durante la fase di apprendimento vengono rilasciate anche delle nozioni che ad onor del vero sono abbastanza importanti da rimembrare. Per questo si fa prima l’esame teorico o poi quello pratico. Tra i particolari che è bene ricordare in qualsiasi momenti ci sono quelli inerenti la documentazione necessaria per guidare un veicolo a quattro ruote.

A quanto pare però non tutti si ravvedono dal metterla insieme e capita spesso di sentire di persone fermate senza patente, senza assicurazione e senza revisione. Un qualcosa di clamoroso se si pensa che si tratta della prima cosa che ogni insegnante dice ai propri allievi durante le lezioni.

L’incredibile avvenimento nel bergamasco

Proprio in questo periodo infatti in provincia di Bergamo un uomo è stato colto alla guida di una Smart con la revisione scaduta lo scorso agosto. Nulla a confronto alla fuga a cui si è dato quando ha visto la paletta delle forze d’ordine al posto di blocco. Alla fine è stato intercettato, ma lungo il tragitto ha rischiato di provocare una serie spaventosi di incidenti.

Una volta fermato è stato scoperto che oltre alla revisione scaduta guidava senza patente perché di fatto non l’aveva mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto al fermo per tre mesi e a ciò si aggiunge la sanzione pecuniaria che chiaramente è decisamente salato visto il numero di trasgressioni.

Guida senza patente e revisione: le multe

In totale le contravvenzioni raggiungono una cifra di quasi 6.000 euro e contemplano la guida senza patente, inosservanza dell’alt della Polizia locale, mancata precedenza, eccesso di velocità e mancata revisione periodica. Un bottino decisamente corposo che la dice lunga sulla gravità della situazione.

Il trasgressore è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato necessario anche il supporto dei carabinieri per risolvere la questione. Ovviamente questo si tratta di un eccesso assoluto che capita davvero una tantum, ma le persone che guidano senza aver preso la patente non sono poi così poche.