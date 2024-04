Richiesta immediata Agenzia delle Entrate, 470 posti da subito | Candidati riempiendo il modello

Continua la campagna di recruiting da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’annuncio di un nuovo bando di concorso. Sono previste 470 nuove assunzioni. Ecco come candidarsi.

Le maxi campagna di assunzioni dell’Agenzia delle Entrate prosegue inarrestabile. Tra aprile e maggio, potrebbe arrivare un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 470 persone.

I nuovi inserimenti andranno a ricoprire posizioni nelle direzioni regionali, già entro la fine dell’anno. La selezione del personale sarà effettuata su base nazionale ed è a cura della società Formez Pa. Ma stando alle ultime notizie, questo potrebbe essere solo la prima tranche di assunzioni.

Come ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, l’ente sta attivando le procedure per assumere quasi 1.500 persone, spalmate sul prossimo triennio, ovvero dal 2024 al 2026.

L’obiettivo è raggiungere quota 52 mila dipendenti, impiegati tra le Entrate e la Riscossione. Vediamo allora, quali sono i profili richiesti e partecipare al bando dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia delle Entrate: i profili richiesti

Il PIAO 2024 – 2026 dell’Agenzia delle Entrate contenente il Piano triennale dei fabbisogni del personale, prevede altre migliaia di nuovi inserimenti tra il 2024 e il 2026. Già tra il mese di aprile e il mese di maggio, potrebbe arrivare il primo bando per l’assunzione di 470 persone.

Nello specifico, sono 4 i profili da funzionario che l’ente recluterà: funzionario per attività tributaria, funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti (diviso a sua volta in tre codici di concorso: codice di concorso tecnico, codice di concorso giuridico – economico, codice di concorso gestionale), funzionari analisti dati, infrastrutture e sicurezza informatica (ICT), funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. In base al profilo professionale della specifica posizione da ricoprire saranno presto definiti i requisiti e i titoli di studio necessari.

Le prove del concorso ADE

In attesa del bando, che lo ricordiamo dovrebbe arrivare al massimo entro fine maggio, non sono ancora note le modalità con le quali sarà accertata la preparazione dei candidati per il Concorso. Ad ogni modo, facendo riferimento alla precedente procedura, era prevista una sola prova scritta, ai sensi dell’art. 35 – quater, comma 3 – bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 1 – bis del decreto – legge 22 aprile 2023, n. 44, così come convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Potrebbe esserci una prova preselettiva, nel caso in cui il numero di domande dovesse essere di dieci volte superiore il numero di figure ricercate. Per le modalità di partecipazione, non resta che aspettare la pubblicazione del bando.