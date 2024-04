Come dobbiamo dirti che devi spegnere questo elettrodomestico? Bollette assurde in arrivo | Sbrigati, digita questo codice ed eviti il peggio

Sebbene siano pratici e comodo, alcuno elettrodomestici che abbiamo in casa, se non usati con oculatezza, possono avere un impatto molto negativo sulla bolletta.

Con i costi dell’energia alle stelle, ridurre i consumi nelle nostre case è un tema sempre più cruciale. E’ bene sapere che ciascuno degli elettrodomestici che abbiamo in casa, dal grande sistema di riscaldamento e condizionamento fino al piccolo dispositivo, influenza l’importo della nostra bolletta.

Ovviamente, l’impatto sui consumi non è uguale per tutti gli elettrodomestici. Infatti, ci sono alcuni apparecchi più “energivori” di altri che, se non usati con oculatezza, possono farti arrivare bollette davvero assurde.

Alla luce di questo, può essere utile conoscere i consumi di questi elettrodomestici e mettere a punto alcuni accorgimenti per evitare sprechi e risparmiare un mucchio di soldi.

Gli elettrodomestici più “energivori” che abbiamo in casa

Tra gli apparecchi che consumano di più troviamo, senza dubbio, il condizionatore, l’asciugatrice, la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero e il forno. Tuttavia, anche i consumi del phon non scherzano! Nello specifico, primo responsabile del consumo elettrico domestico è il condizionatore. Sebbene possa variare a seconda della potenza, normalmente, un condizionatore d’aria consuma tra i 160 e i 430 kWh l’anno, con un impatto sulla bolletta che può superare i 150 euro annui. Ad influenzare negativamente l’importo della bolletta c’è il frigorifero. Nonostante, il consumo di questo apparecchio non sia altissimo, incide in maniera significativa perché rimane in funzione 24 ore al giorno. In base alla classe energetica consuma dai 166 kWh fino a oltre 700 kWh.

Molto elevato è anche il consumo della lavatrice e della lavastoviglie, rispettivamente da 154 kWh a oltre 290 kWh annui per la prima e circa 216 – 450 kWh l’anno per la seconda. Consumi simili alla lavastoviglie sono quelli di un’asciugatrice. Anche il forno elettrico ha un consumo elettrico importante. Mediamente è di circa 0,9 – 1,5 kWh. Non scherza, poi, il phon che mediamente consuma quasi 40 kWh l’anno, ma molto dipende dalle ore in cui l’apparecchio è in funzione, dal calore prodotto e dalla sua efficienza.

Come risparmiare in bolletta

Come abbiamo visto, alcuni elettrodomestici possono avere un forte impatto sui consumi elettrici. Per fortuna, mettendo a punto alcuni accorgimenti è possibile ridurne il peso in bolletta.

Innanzitutto, meglio puntare su elettrodomestici di classe energetica elevata e utilizzare le funzioni di risparmio energetico. Non va sottovalutata, poi, l’importanza di una regolare e corretta manutenzione per far sì che l’apparecchio funzioni al meglio delle possibilità, senza consumare troppo. Infine, meglio evitare il consumo dello stand-by usando prese con interruttore.