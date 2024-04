Banca Credem, se porti un amico ti regalano tantissimi soldi | Hai due giorni per inoltrare questa richiesta

Per chi porta un amico in Credem è previsto un bonus decisamente allettante. Andiamo a scoprire di cosa si tratta esattamente.

Avere una propria banca di fiducia è importantissimo al giorno d’oggi. Si tratta di un porto sicuro nel quale rifugiarsi per qualsiasi evenienza. Chiaramente ogni istituto ha delle sue condizioni che mutano nel tempo e ciò ha sempre un forte richiamo sui correntisti che non sono più fedeli come un tempo.

Qualora un’altra banca diversa dalla propria proponga dei prodotti più convenienti in un attimo avviene il cambio. Tanto grazie alla potenza degli strumenti online si può tranquillamente aprire un conto con un paio di click. Non si può biasimare chi fa ciò visto che di mezzo ci sono i propri risparmi.

Alle volte basta semplicemente un passaparola per ampliare i propri orizzonti e decidere di trasferire le proprie risorse presso un’altra banca. Negli ultimi anni ad esempio sono stati creati dei pacchetti in grado di attirare i clienti. Basta un buon biglietto da visita ed il gioco è praticamente fatto.

Ed è ciò che sta facendo Credem. La banca con sede a Reggio Emilia ha deciso di varare una promozione a dir poco allettante che sta richiamando l’attenzione di molti, compresi coloro che sono già clienti. Infatti, anche loro possono beneficiare di questo importante incentivo. Scopriamo come.

Quanto può ottenere chi presenta un amico in Credem

I correntisti Credem che riescono ad invitare fino a 10 amici ad aprire un conto con la banca emiliana possono ottenere un bonus fino a 250 euro. In pratica si tratta di un buono Amazon da 25 euro per ogni amico presentato che attiverà oltre al conto corrente e all’Internet Banking anche altri due prodotti o servizi a scelta.

Una bella opportunità visto che oggi fare acquisti in Amazon è una vera e propria prassi. Di fatto è diventata la nuova frontiera dello shopping visto che sul noto portale di e-commerce si può trovare qualsiasi genere di prodotto, dall’abbigliamento alla casa fino ad arrivare ai prodotti per la cura personale.

I servizi di Credem per i nuovi arrivati

Appena espletata la pratica il nuovo cliente riceve un regalo di benvenuto. Per chi ha più di 30 anni il premio consiste in un buono Amazon da 25 euro. Ancor più conveniente è la proposta per chi entra in Credem e non ha ancora compiuto 30 anni. I buoni Amazon in questo caso saranno addirittura due.

Dunque non rimane che presentare un amico per innescare questo meccanismo che garantisce notevoli vantaggi a tutte le parti in causa. La banca acquisisce nuovi clienti e i correntisti invece possono usufruire di una serie notevole di agevolazioni che possono risultare molto comode.