Acea assume in tutt’Italia, candidati prima che terminano le adesioni | Hai solo due giorni di tempo

Via libera a nuove assunzioni da parte di Acea, la richiesta di personale riguarda tutto il territorio nazionale. Ecco come candidarsi.

Nata nel 1945, Acea Spa è una multiservizi impegnata nella gestione e lo sviluppo di reti e servizi nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, composta da diverse aziende partecipate e conta più di 6.700 dipendenti. Insomma, una realtà consolidata e in continua crescita.

Attualmente, il Gruppo Acea è alla ricerca di nuovo personale da inserire, sia nel proprio organico che in quello delle società che ne fanno parte.

In particolare, la selezione di nuovo personale è concentrata, principalmente, nelle Marche, in Toscana, Lazio, Sicilia e Lombardia.

Chi desidera lavorare nel settore dell’energia, farebbe bene a non lasciarsi sfuggire questa ghiotta opportunità e verificare le posizioni aperte.

Nuove assunzioni Acea Spa: i profili ricercati

Acea è una vera eccellenza italiana nella fornitura di servizi essenziali come acqua, energia, illuminazione e trattamento rifiuti, di alta qualità. Il gruppo attualmente vanta oltre 6.700 dipendenti, ma essendo una realtà in progressiva crescita cerca costantemente nuovo personale da inserire.

Al momento, Acea è interessata a diversi profili professionali, tra cui, ingegneri, tecnici, esperti di vendita, professionisti del settore energetico e gestori ambientali. Ovviamente, i requisiti richiesti variano a seconda della posizione desiderata, ma è molto gradita la forte motivazione e una buana qualificazione. Sebbene, faccia l’esperienza pregressa nel settore, non è escluso che vengano offerte possibilità anche a giovani senza esperienza. Del resto, Acea è sempre pronta ad investire nella crescita professionale dei propri dipendenti attraverso programmi di sviluppo e formazione.

Assunzioni Acea: come candidarsi

Come abbiamo anticipato, sono diverse le posizioni disponibili, per cui, è consigliabile dare un’occhiata a quella più adatta alla propria formazione e propensione. Per farlo bisogna visitare la pagina ufficiale dell’azienda e consultare le piattaforme di reclutamento online.

Qui sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte, oltre che le istruzioni per inviare la propria candidatura. Chi lo desidera, può candidarsi anche a più posizioni contemporaneamente, ovviamente, essendo in possesso dei requisiti richiesti. A questo punto, sarà sufficiente compilare con cura il modulo di candidatura e inviare il proprio curriculum vitae il più dettagliato possibile. Ricordiamo che, qualora il profilo dovesse essere selezionato, le selezioni saranno articolate in diverse fasi che possono comprendere colloqui telefonici e personali, assesment e hackathon. Nel caso, invece, non dovesse esserci la disponibilità della posizione desiderata, è sempre possibile attivare gratuitamente il servizio di job alert che invierà un avviso personalizzato sulle nuove offerte di lavoro pubblicate.