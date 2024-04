Hai questo libro in casa? Se lo trovi sullo scaffale hai vinto la lotteria di primavera | Scopri se è nella lista

Alcuni vecchi libri possono valere una vera fortuna. Averne uno tra gli scaffali ti fa guadagnare un mucchio di soldi.

Chi ha dei vecchi libri conservati nelle soffitte impolverate o negli scatoloni giù in garage, potrebbe avere un tesoro in casa, senza neanche saperlo.

Forse non lo sai, ma esiste un grosso numero di collezionisti ed appassionati di oggetti antichi, pronti a fare follie per delle prime edizioni o per i loro romanzi preferiti.

Come spesso accade per gli oggetti da collezione, però, è importante che anche i libri, sebbene antichi, siano conservati in buone condizioni, meglio, se particolarmente rari, ovvero, difficili da trovare in giro perché realizzati in un numero limitato di pezzi.

Vediamo allora, come riconoscere i tesori nascosti tra gli scaffali della tua libreria.

I vecchi libri che valgono una fortuna

Tra gli oggetti di valore che abbiamo in casa non ci sono solo i gioielli o le opere d’arte, ma anche alcuni vecchi libri possono valere un mucchio di soldi. Ovviamente, come abbiamo anticipato, il discorso non vale per tutti i libri, ma solo per quelli particolarmente rari e tenuti in buono stato di conservazione.

Questo significa che avere in libreria un libro antico potrebbe essere una vera e propria fortuna.

Come riconoscere i vecchi libri più preziosi

Tra i libri più ricercati e ben pagati, senza dubbio, quelli che compongono la saga di Harry Potter. In particolare, Harry Potter e la pietra filosofale del 1997, pubblicata dall’editore Bloomsbury uscito in sole 300 copie nelle librerie, ha un valore che oscilla tra le 4 mila e le 7 mila sterline. Niente male, anche l’incasso che promette la prima edizione di It di Stephen King. In questo caso, infatti, si potrebbero intascare intorno ai 300 dollari.

Non scherzano neanche le edizioni nostrane. Tra le gemme più preziose del mercato italiano, ricordiamo la prima edizione di Se questo è un uomo di Primo Levi, il cui valore può arrivare anche fino a 1000 euro. Ma possono valere una piccola fortuna anche le prime edizioni di: La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati (187 euro), La figlia di Jorio di Gabriele D’Annunzio (450 euro), L’odore dell’India di Pier Paolo Pasolini (250 euro) e Libro d’ore di Torino – Milano che sfiora i 3 mila euro. Insomma, non c’è tempo da perdere, vai a rovistare tra gli scaffali della tua libreria!