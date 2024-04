Hai collegato il telefono al Wi-Fi? Malissimo | Spegni subito tutto prima che sia troppo tardi: hai 2 ore di tempo

Nei momenti in cui non è necessario sarebbe opportuno disattivare il telefono dal Wi-Fi. Quali sono i rischi a cui sono esposti i dispositivi.

Alzi la mano chi non il telefono sempre connesso alla rete. Soprattutto in ambito casalingo è praticamente impossibile non essere allacciati al proprio Wi-Fi. Anche quando andiamo in bagno o a letto difficilmente facciamo a meno di Internet.

Un trend che negli anni ha portato sempre di più le persone a vivere in simbiosi con i propri smartphone andando ad alimentare quella che può essere tranquillamente ribattezzata con il termine di intossicazione digitale.

A prescindere dagli eventuali effetti psicologici che questi comportamenti possono avere sugli utenti, in questa sede andremo ad analizzare un altro aspetto che spesso passa inosservato e che riguarda esclusivamente i dispositivi.

Infatti un telefono o un tablet che sono perennemente collegati al Wi-Fi vanno incontro a dei rischi di cui è fondamentale avere contezza. Partendo dal presupposto che quando non è necessario sarebbe meglio disconnetterli, ecco quali sono i principali fattori di rischio.

Perché essere sempre collegati al Wi-Fi non è positivo

In primis si va incontro alla possibilità di connettersi in automatico a reti wireless sconosciute a cui ci era collegati in passati. Uno degli esempi più calzanti può essere la rete di un bar o di un ristorante che si frequenta di solito.

A ciò va aggiunto anche il potenziale danno che si può procurare alla batteria che con l’apparecchio sempre connesso. Di fatto necessita di uno sforzo maggiore che con il passare del tempo può rivelarsi deleterio. Certo è anche da dire che con i miglioramenti tecnologici gli smartphone di ultima generazione non consumano tantissimo per la suddetta funzione.

Come tenere alla larga i pericoli e proteggere i propri dati

Il problema sicurezza è invece preponderante. Quando ci si collega alle reti pubbliche bisogna fare i conti con la possibilità (seppur remota) di una fuga di dati. Ragion per cui è fondamentale rimuovere le connessioni passate che di fatto non servono più. Meno reti sono memorizzate sul cellulare meno sono i rischi di esposizione dei dati.

Tra gli altri strumenti di protezione efficace vanno sicuramente annoverate le password e i Pin del proprio telefono. Meglio evitare combinazioni banali che potrebbero essere scoperte immediatamente. A ciò va aggiunto anche il saper mantenere sempre aggiornato il sistema operativo dello smartphone. Così ci si può difendere per bene da eventuali attacchi esterni.