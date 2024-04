8.000 euro se hai questa moneta nel tuo salvadanaio, controlla subito tra i tuoi risparmi | Puoi comprare l’auto dei sogni

Avere una moneta delle vecchie Lire nel proprio salvadanaio può essere una vera e propria fortuna: Adesso ti spieghiamo perché!

Le care vecchie Lire non smettono di farci sognare. Se molti guardano al vecchio conio con nostalgia, i collezionisti e gli appassionati di monete vedono nelle Lire un vero e proprio investimento.

Ci sono alcune monete in Lire, particolarmente ricercate che, dunque, possono valere davvero un mucchio di soldi.

Ma quali sono le Lire più rare e preziose? Scopriamolo nelle prossime righe.

Valore delle vecchie Lire

Come abbiamo anticipato, alcune vecchie monete in Lire possono valere un bel gruzzoletto in euro. Come spesso accade per gli oggetti da collezione, però, anche per le monete è necessario soddisfare alcuni requisiti. Prima di tutto, è importante che si tratti di esemplari rari, dunque, difficili da reperire in giro. Inoltre, i collezionisti e gli appassionati di numismatica sono molto attenti allo stato di conservazione della moneta.

Una moneta, sebbene rara, che presenta graffi o segni di usura, vedrà precipitare il proprio valore. Al contrario una vecchia moneta in Lire, rara e conservata in ottime condizioni, che in gergo viene detto Fior di Conio, può valere diverse migliaia di euro.

Monete in Lire: quali sono le più rare e preziose

Non tutte le monete in Lire possono valere tanti soldi, ma solo gli esemplari più rari e perfettamente conservati. Tra le monete più ambite dai collezionisti c’è, senza dubbio, la 500 Lire del 1957, anche conosciuta come 500 Lire “Caravelle”. Si tratta delle prime monete da 500 lire realizzate in argento, caratterizzate dalla raffigurazione delle caravelle di Cristoforo Colombo. Gli esemplari con l’indicazione “PROVA” valgono tra i 5 mila e gli 8 mila euro, a seconda dello stato di conservazione.

Interessante anche il valore della 10 Lire del 1946, nota anche come 10 Lire “Pegaso” per via della raffigurazione al rovescio del mitologico cavallo alato. Questo esemplare in condizioni Fior di Conio, può arrivare a valere fino a 400 euro. Poi c’è la 5 lire coniata nel 1946, cosiddetta 5 Lire “Uva”. In perfette condizioni, tale moneta può essere venduta per oltre mille euro. Desiderata e ben pagata dagli esperti di numismatica, anche la 1 Lira del 1947, caratterizzata dalla raffigurazione al rovescio di un’arancia appesa al ramo, può arrivare a valere fino a 1.500 euro. Chiudiamo la nostra carrellata sulle vecchie Lire più rare e preziose con la 100 Lire “Minerva” del 1955. La moneta può essere facilmente riconosciuta grazie alla raffigurazione della dea Minerva e può essere veduta per ben 1.300 euro. Allora cosa aspetti? Controlla subito tra i tuoi risparmi!