Carmela prepara il tiramisù senza farina e senza uova, 10 minuti e il gioco è fatto | Annota questa ricetta light

Dopo le feste di Pasqua ci si mette a dieta senza perdere il buon gusto. Ecco il dolce che fa per te: tiramisù light facilissimo da preparare.

Tra i dolci più amati in Italia, è giusto parlare del tiramisù, che piace veramente a tutti, dai grandi ai piccini. Che sia estate o che sia inverno, poco importa: una fetta di questo gustosissimo dolce non può assolutamente mancare sulla tavola degli italiani.

Sebbene sia conosciuto ovunque, sembra essere uno dei pochi che riesce ad unire nord e sud nella diatriba tra i dolci più apprezzati di sempre. Si può fare in diverse varianti col caffè ma ormai anche con alcuni tipi di frutta, come mirtilli o more.

I pasticcieri o gli aspiranti tali si ritrovano sempre ad utilizzare gli ingredienti non quanto basta ma quanto serve perché la pasticceria rispetto alla cucina è diversa proprio in questo segmento. Preparare un dolce simile di certo non è un’impresa ardua ma allo stesso tempo bisogna prestare grande attenzione al dosaggio.

Infatti, eccedendo con gli ingredienti si rischierebbe di ottenere un dolce con delle caratteristiche piuttosto sconnesse. Solitamente, ancor prima di farlo per la prima volta in assoluto, sarebbe meglio farsi aiutare da una persona che lo ha già fatto in passato o che comunque conosca la ricetta a perfezione.

Il dolce non manca mai

Ora che la Pasqua è terminata da pochi giorni, si vorrebbe evitare di mangiare il tiramisù proprio perché ci sono ancora uova di Pasqua e pastiere dolci da dover consumare e ultimare il prima possibile. Per gli amanti dei dolci, però, c’è un segreto da conoscere soprattutto se si vuole stare attenti alla linea e evitare di mettere ulteriori chili e calorie di troppo.

La ricetta del tiramisù light, signori e signore, esiste. Se vuoi prepararlo anche tu senza farina e senza uova, devi subito prendere carta e penna e annotare questa ricetta che trovi qui in basso. Non servirà essere un pasticciere provetto per portare a termine un dolce gustosissimo.

Tiramisù, ricetta senza farina e senza uova

Ecco la ricetta per preparare un delizioso tiramisù senza uova e senza farina:

Ingredienti:

– 250g di mascarpone;

– 200ml di panna da montare;

– 100g di zucchero a velo;

– 200ml di caffè amaro raffreddato;

– 200g di savoiardi;

– Cacao amaro in polvere per decorare.

Istruzioni:

– Prepara il caffè e lascialo raffreddare del tutto.

– Monta la panna con lo zucchero a velo fino a ottenere picchi sodi.

– Aggiungi il mascarpone alla panna montata e mescola delicatamente fino a ottenere una crema liscia.

– Inzuppa velocemente i savoiardi nel caffè raffreddato e disponili sul fondo di una teglia rettangolare o di pirottini individuali.

– Copri i savoiardi con uno strato di crema al mascarpone.

– Ripeti il processo alternando strati di savoiardi e crema fino a esaurimento degli ingredienti, assicurandoti di terminare con uno strato di crema.

– Copri la teglia con della pellicola trasparente e lascia raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.

– Prima di servire, spolverizza la superficie del tiramisù con del cacao amaro in polvere usando un setaccio.

– Taglia il tiramisù a fette e servilo freddo.