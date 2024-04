Letizia prepara la torta senza zucchero e piace veramente a tutti: i miei nipoti fanno sempre il bis | Si prepara in 7 minuti

Alla scoperta della torta che ha pochissime calorie e consente di concedersi una merenda piacevole. I passaggi da seguire per prepararla.

Assaporare una bella fetta di torta più di ogni tanto è un piacere a cui un po’ tutti vorrebbero lasciarsi andare. La verità però è che bisogna fare i conti con le calorie e la bilancia. Per quanto sia un alimento decisamente prelibato ed in grado di donare grande gioia, è bene “saperlo gestire”.

Non si può mangiare tutti i giorni dopo ogni pasto. In questo modo si rischia di andare in contro ad un eccesso di zuccheri che di certo non fa bene all’organismo. L’ideale sarebbe optare per quella via di mezzo in grado soddisfare il palato e al contempo di non appesantire più di tanto.

Per chi proprio non riesce a stare lontano dai dolciumi, al passo coi tempi vanno sempre per la maggiore le ricette salutari. Certo associato ad una torta questo concetto stride, ma in realtà non è poi così strano come sembra.

A tal proposito andiamo a scoprire una torta talmente leggera (meno di 100 kcal a fetta) che si può mangiare in diverse occasioni senza avere alcun timore per la propria linea e per la propria salute. Ecco di cosa si tratta e come si prepara.

La torta senza zucchero e senza burro: la ricetta

Si tratta di una torta morbida e soffice e al tempo stesso molto profumata. Per poterla comporre sono necessari i seguenti ingredienti:

250 grammi di farina,

250 grammi di miele mille fiori,

2 uova,

150 ml di latte,

80 ml di olio di semi,

1 bustina di lievito per dolci.

Dunque, non sono previsti né il burro né lo zucchero, il che dà già l’idea di qualcosa di più leggero rispetto alla norma. Ma in che modo si può dare vita a questa innovativa creazione culinaria? Ecco il procedimento.

Come prepararla in pochissimi minuti

Il primo passo è montare il miele con le uova fino a quando non avranno raggiunto una consistenza cremosa. Successivamente vanno aggiunti olio e latte per poi continuare a mescolare. Giunti a questo punto mancano solo la farina e il lievito per dolci che daranno quel tocco di densità che mancava.

Una volta amalgamato il tutto con l’ausilio delle fruste elettriche va versato il contenuto in uno stampo circolare per poi cuocere la torta in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Una volta sfornata non resta che assaggiarla per capire com’è uscita e se davvero è così buona.