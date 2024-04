Uova di Pasqua avanzate? Fai come Lucio: ha infornato un dolce buonissimo | Ti bastano 5 minuti per prepararlo

Dici basta alle abbuffate post festività. Con questa ricetta segreta il cioccolato non sarà più un problema da smaltire. Prendi nota.

Ora che sono passate finalmente le festività pasquali bisogna pensare seriamente alla forma fisica. L’eccesso di zuccheri e dolci in eccesso si fanno sentire. Per questo motivo, in molti, hanno ripreso il sano e ottimo allenamento, in palestra o all’aria aperta, per recuperare e smaltire le tante calorie dei giorni scorsi.

Che sia al nord o al sud Italia, sono davvero tantissime le persone che si sono lasciate andare in questi giorni festivi grazie a pranzi succulenti con amici e parenti. Consumare un pasto in compagnia è sempre un modo felice per riuscire a mangiare un qualcosina in più senza grossi peccati di gola.

Non tutti, però, sono sempre così propensi a portare avanti regimi alimentari e stili di vita parecchio controllati e soprattutto senza troppi up and down. Dopo le feste, però, si deve seriamente pensare a non eccedere ulteriormente e cercare di condurre una dieta bilanciata soprattutto per l’organismo.

Sebbene bisogna prestare particolare attenzione alla linea, non si deve mai rinunciare a qualche piccolo sgarro. Pertanto, dopo questa Pasqua, sono davvero tante le uova di cioccolato che abbiamo regalato e ricevuto. Anziché aprirle tutte e mangiarlo a sbafo, sarebbe il caso di seguire questa ricetta straordinaria per fare un dolce super.

Brownies alle Uova di Pasqua

Per un dolce davvero gustoso, ecco una ricetta straordinaria: brownies con le uova di cioccolato pasquali. Prendi nota degli ingredienti:

– 200g di cioccolato fondente;

– 150g di burro;

– 200g di zucchero;

– 3 uova;

– 100g di farina;

– 30g di cacao amaro in polvere;

– 2 uova di Pasqua al cioccolato fondente (o al latte) avanzate, spezzettate a pezzi.

Tutti i passaggi da eseguire

Preriscalda il forno a 180°C e foderare una teglia quadrata con carta da forno. In una ciotola, rompi il cioccolato fondente a pezzi e aggiungi il burro. Fai sciogliere il tutto a bagnomaria o nel microonde, mescolando di tanto in tanto fino a ottenere un composto liscio. Una volta che il cioccolato e il burro sono completamente sciolti, aggiungi lo zucchero e mescola bene. Aggiungi le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Setaccia la farina e il cacao amaro direttamente nella ciotola e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versa metà dell’impasto nella teglia preparata e livella la superficie con una spatola. Distribuisci uniformemente i pezzi di uova di cioccolato spezzettate sopra l’impasto. Versa il resto dell’impasto sopra il contenuto, coprendolo completamente. Livella la superficie e inforna in forno preriscaldato per circa 25-30 minuti, o finché il centro risulta appena cotto ma ancora leggermente morbido. Una volta cotti, lascia raffreddare completamente i brownies nella teglia prima di tagliarli in quadrati e servirli.