Pandora assume da nord a sud, con questo requisito sbaragli la concorrenza | Candidati entro giovedì

Sono in arrivo ottime opportunità di lavorare in Pandora. Se desideri lavorare nel settore della gioielleria, devi assolutamente sapere qual è il requisito che ti permetterà di sbaragliare la concorrenza.

Pandora crea gioielli dal 2000 e, attualmente, vanta la sua presenza in oltre 100 paesi nel mondo. Insomma, è più che una semplice azienda che crea gioielli, piuttosto, potremmo definirla una realtà in crescita costante e alla continua ricerca di persone per ampliare il proprio organico.

L’azienda danese, nota soprattutto, per i bracciali personalizzabili, conta attualmente 7 mila punti vendita e più di 28 mila dipendenti nel mondo. Nel nostro Paese, i punti vendita Pandora sono sparsi su tutto il territorio ed ora è alla ricerca di nuovo personale da inserire.

Attualmente, ad esempio, è alla ricerca di diversi profili per i punti vendita di: Lazio, Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige.

Insomma, chi ha sempre sognato di lavorare nel settore dei gioielli farebbe bene a non lasciarsi sfuggire l’occasione e inviare subito la propria candidatura. Vediamo allora, quali sono i profili richiesti e come candidarsi.

Nuove assunzioni Pandora: i profili richiesti

La nota azienda di gioielli offre diverse opportunità di carriera come, ad esempio, ruoli nei negozi al dettaglio, nei centri di distribuzione e negli uffici aziendali. Chiaramente, i requisiti richiesti variano in base alla posizione scelta, anche se viene privilegiato chi ama il contatto con la clientela, ha una forte passione per il brand e mostra spiccate capacità di lavorare in gruppo.

Ovviamente, avere esperienza nel settore della vendita di gioielli non guasta, ma credendo fortemente nello sviluppo professionale dei suoi dipendenti, Pandora lascia molto spazio anche a giovani alla prima esperienza.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Pandora

Le posizioni attualmente aperte sono davvero numerose. Queste includono: venditori al dettaglio, manager di negozio, specialisti di marketing, professionisti IT, esperti di supply chain e logistica. In più, sono disponibili diversi posti nell’amministrazione e nelle risorse umane.

Candidarsi ad una delle offerte di lavoro Pandora è molto semplice. Basta visitare il sito ufficiale dell’azienda e utilizzare la mappa per trovare opportunità di carriera nella tua zona. Una volta selezionata la posizione desiderata, sarà sufficiente compilare accuratamente il form e inviare il proprio curriculum vitae. Qualora, il tuo profilo dovesse essere scelto, seguiranno uno o più colloqui, condotti virtualmente o di persona in base alle esigenze aziendali. Insomma, non resta che inviare la propria candidatura al meglio delle possibilità e incrociare le dita!