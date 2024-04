Da quando ho scoperto questo tasto risparmio tantissimi soldi: la bolletta del gas non sarà più un problema | Con questo stratagemma freghi tutti

Per gli italiani, la bolletta del gas è diventata un peso veramente insostenibile. Per fortuna qualche modo per risparmiare c’è.

I forti rincari sui costi del gas, hanno reso davvero insostenibile il peso della bolletta. Stando a recenti stime, dello scorso ottobre, la tariffa del gas avrebbe subito un incremento di 120 euro all’anno per ogni famiglia.

Insomma, nonostante le misure di sostegno da parte del Governo, destinate soprattutto alle famiglie meno abbienti, diventa indispensabile ricorrere ad ogni strategia possibile per ridurre i consumi e risparmiare qualche euro.

Vediamo allora qualche suggerimento utile a risparmiare sul gas e alleggerire il peso della bolletta.

Come risparmiare sul gas

Attualmente, risparmiare sul gas è una priorità per moltissime famiglie in Italia. Fortunatamente, mettendo in atto qualche piccolo accorgimento è possibile ridurre in modo significativo i consumi di gas in casa e, quindi, ad alleggerire il peso della bolletta. Il primo passo per dare un taglio ai consumi di gas è modificare le nostre abitudini di consumo. Meglio impostare una corretta temperatura della caldaia, non superando i 20 °C. in modo da avere una gradevole tepore senza svenarsi. Può essere d’aiuto anche regolare le valvole termostatiche installate direttamente sui termosifoni. In questo modo, sarà possibile regolare la temperatura in ogni ambiente e, magari, spegnerle nelle stanze non utilizzate. Per ridurre i consumi di gas è importante anche evitare che il calore si disperda. Dunque, meglio limitare l’apertura degli infissi solo nelle ore più calde, utilizzare paraspifferi, abbassare le tapparelle di sera e utilizzare tende più doppie.

Non va sottovalutata, poi, la manutenzione della caldaia. Controlli e revisioni periodiche, oltre che essere obbligatori per legge, contribuiscono ad un buon funzionamento della caldaia ed evitano sprechi. Un altro stratagemma poco conosciuto è spegnere la caldaia nelle ore notturne, qualora ovviamente non venga utilizzata. Premere il tasto spegnimento permette di risparmiare gas ed energia durante tutta la notte.

Altri suggerimenti per dare un taglio alla bolletta del gas

Sono diversi i trucchi per risparmiare gas riguardo soprattutto al riscaldamento, principale responsabile del peso in bolletta. Tuttavia, anche il modo di cucinare può incidere considerevolmente sul consumo totale di gas. Ecco perché è bene sapere come comportarsi in cucina, per evitare sprechi, senza compromettere la qualità dei pasti.

Per dare un taglio ai consumi di gas in cucina è bene, innanzitutto, preferire l’utilizzo di pentole con coperchio, in modo da trattenere il calore all’interno della pentola e accelerare i tempi di cottura. Inoltre, una buona abitudine potrebbe essere quella di spegnere il fornello un paio di minuti prima che venga ultimata la cottura. Ridurre i consumi di gas, oltre che essere un toccasana per le nostre tasche è un buon modo per salvaguardare l’ambiente.