Bolletta del gas, con questo trucchetto paghi pochi spicci al mese | Hai solo due giorni di tempo

Andiamo a scoprire quali sono gli accorgimenti da prendere per ridurre i consumi di gas e di conseguenza i costi in bolletta a fine mese.

Gestire i consumi del gas è uno degli obiettivi comuni a tutti gli italiani. Da quando le bollette sono aumentate in maniera vertiginosa d’altronde non si può fare diversamente. Soprattutto lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha portato la Russia a tagliare i ponti con l’Europa ha portato ad una situazione abbastanza critica in tal senso.

Al contrario di quanto si possa pensare sono i piccoli particolari a fare la differenza in questi casi. Avendo cura di pochi semplici aspetti si possono contenere i costi a fine mese e cercare di avere qualcosina in più per se. D’altronde si tratta di una voce fissa che ha una certa rilevanza per le famiglie nostrane.

Nel Bel Paese la bolletta del gas è una delle più care del vecchio continente e ciò la dice lunga sul fatto che è bene trovare delle soluzioni per cercare di limitare il problema alla radice. Al Sud sotto questo punto di vista la gente gode di un discreto vantaggio visto che avendo un clima meno rigido anche in inverno si possono utilizzare meno i riscaldamenti.

Al contempo però il primo dettaglio che fa la differenza è la gestione del gas. La partita si gioca quasi interamente lì e per questo è bene andare a comprendere quali sono gli escamotage in grado di ridurre i propri consumi. Andiamo a scoprire tutti i particolari di questo aspetto che giustamente sta a cuore a tanti.

Come pagare meno la bolletta del gas

Di base si tratta di una combinazione tra aspetti tecnici e piccoli accorgimenti. Ad esempio il tipo di caldaia che si utilizza è fondamentale così come l’uso delle valvole termostatiche. Un altro fattore da non sottovalutare è il controllo degli infissi e il modo con il quale si fa il cambio dell’aria in casa.

Per forza di cose hanno una loro incidenza anche le tariffe delle varie compagnie energetiche, anche se in linea di massima non ci sono chissà quali grandi differenze tra i gestori presenti sul mercato. Per risparmiare in maniera consistente è necessario fare dei passi piuttosto significativi che è bene conoscere e interiorizzare.

I trucchetti da conoscere tassativamente per ridurre i consumi di gas

Puntare su una caldaia a condensazione può avere sicuramente una sua efficacia e può abbassare i consumi di circa il 30%. Ancor meglio se viene abbinata a panelli radianti. Al tempo stesso va fatta una buona manutenzione dell’apparecchio per evitare che con il tempo si logori eccessivamente e che vada quindi a consumare più del dovuto.

Regolare la temperatura sui 19-20 gradi di giorno e 18 di notte è un altro consiglio utile per ottenere il risultato sperato. D’altronde per stare bene dentro casa non c’è bisogno di temperature da paradisi tropicali. Capitolo finale dedicato agli infissi. Più son vecchi più consentono all’aria fredda di penetrare in casa e al calore di disperdersi. Cambiarli comporta una spesa iniziale consistente, che però può essere recuperata nel lungo periodo.