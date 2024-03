Non ricevo più telefonate dai Call center, con questo trucchetto non ti chiameranno nemmeno per gli auguri | Hai 24 ore per compilare il modulo

Negli ultimi tempi le insistenti telefonate da parte dei Call center sono diventate una vera noia. Fortunatamente, esiste un trucco per sbarazzarsene per sempre.

Le chiamate da parte dei Call center, appartengono a quelle tecniche di vendita tra le più invasive, tant’è che, da anni, sono una vera e propria scocciatura.

Ogni giorno, le telefonate indesiderate bombardano letteralmente i nostri cellulari ad ogni ora del giorno, persino il sabato e la domenica.

Numeri privati, da cellulari e dall’estero, i centralini Call center utilizzano le più svariate tecniche per promuovere i loro prodotti, chiamando gli utenti anche più volte al giorno.

Sebbene, apparentemente non ci siano metodi efficaci per impedirlo, un trucchetto per sbarazzarsi per sempre delle chiamate da parte dei call center esiste e come! Ecco cosa fare per bloccare le telefonate indesiderate.

Telefonate dai Call center: come sbarazzarsene per sempre

Da anni le telefonate indesiderate ci disturbano a qualsiasi ora del giorno, persino il sabato e la domenica. Eppure, contrariamente a quanto si possa pensare, un trucchetto per sbarazzarsene per sempre c’è. Nella maggior parte dei casi, per dire addio ad un numero sconosciuto è sufficiente aggiungerlo alla Black list, selezionandolo e cliccando poi la voce “Blocca numero”. Un altro aiuto prezioso per dire addio per sempre alle chiamate dei call center, ci viene offerto da alcune app ad hoc. Tra le più note e utilizzate, TrueCaller disponibile sia per Android che per iPhone.

In alternativa, si può scaricare CallApp, disponibile solo per Android, mentre, è disponibile per iOS Dovrei rispondere? (Should I answer). Ma l’alleato più efficace nella lotta alle chiamate indesiderate resta il Registro Pubblico delle Opposizioni. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Registro Pubblico delle Opposizioni

Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è stato introdotto nel 2022 per offrire un servizio a tutti i cittadini che desiderano, per l’appunto, opporsi all’utilizzo del proprio numero per fini di pubblicità e di marketing.

In pratica, compilando un forum online sul sito Registro Pubblico delle Opposizioni o, in alternativa, chiamando al numero verde 800 957 766 (da rete fissa) e 06 42 98 64 11 (da cellulare) e registrando il proprio numero, tutte le sottoscrizioni ai fini di marketing precedenti vengono annullate, sempre a patto che non riguardino dei veri e propri contratti stipulati. In questo modo si avrà la certezza di sbarazzarsi per sempre delle fastidiose chiamate indesiderate.