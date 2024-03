Voglio fare il corriere Amazon, lo sai quanto guadagna? Stipendi altissimi | Non esitare un attimo e partecipa alle selezioni

Essere un corriere Amazon promette guadagni significativi. Ecco quali sono gli stipendi e come partecipare alle selezioni.

Il colosso americano dell’e-commerce, fondato da Jeff Bezos, vanta solo nel nostro Paese oltre 18 mila dipendenti.

Stando ai dati di The European House – Ambrosetti “Amazon è in prima posizione tra le aziende private che hanno creato più posti di lavoro in Italia nel periodo 2013 – 2022, oltre che in terza posizione tra le grandi imprese straniere che hanno investito di più in Italia nel triennio 2020 – 2022”.

Essendo un gruppo in continua espansione, Amazon è alla continua ricerca di personale da inserire. Tra le figure maggiormente ricercate, chiaramente, i corrieri. Ma quanto si guadagna lavorando come corriere espresso per Amazon?

Quanto guadagna un corriere Amazon?

Come noto, i corrieri Amazon si occupano di consegnare i prodotti che i clienti hanno acquistato sulla piattaforma. Questo, dunque, può includere la raccolta degli ordini dal magazzino, il caricamento dei pacchi sul furgone o la consegna diretta ai destinatari. Talvolta, i corrieri Amazon si impegnano anche a gestire i resi e le sostituzioni dei prodotti, oltre che le firme di consegna e le informazioni di tracciamento della spedizione.

Ma quanto si guadagna a fare questo tipo di lavoro? Ebbene, un resoconto è stato fornito dal sito Indeed, nota piattaforma dedicata alla domanda e offerta di lavoro, secondo cui, un corriere espresso Amazon guadagnerebbe mediamente 1.334 euro al mese, per un totale complessivo di 16.008 euro annuali. Insomma, una retribuzione che si piazza nella media nazionale italiana. Tuttavia, è importante tener di conto che lo stipendio può variare, anche significativamente, in base a diversi fattori.

Cosa influenza lo stipendio di un corriere Amazon

Come abbiamo appena visto, normalmente, un corriere Amazon guadagna tra i 1.300 e i 1.400 euro al mese. Tuttavia, le entrate possono variare anche in modo significativo in base a diversi fattori, tra cui, l’esperienza, la località e il tipo di contratto. Come spesso accade, anche per fare il corriere l’esperienza gioca un ruolo chiave nel determinare l’importo di uno stipendio. Va da sé che un corriere più esperto tenderà ad avere entrate superiori rispetto ad uno ad alla prima esperienza. Può incidere sullo stipendio anche la regione in cui si lavora come corriere. Normalmente, chi lavora nelle città metropolitane tende ad avere guadagni più alti rispetto a chi lavora nelle aree rurali. Infine, influenza la retribuzione di un corriere anche il tipo di contratto.

Chi viene assunto come dipendente a tempo pieno riceverà un trattamento molto diverso da chi lavora come contractor indipendente. Chi desidera avere una carriere in Amazon come corriere, può presentare la propria candidatura direttamente sul portale web dell’e-commerce. Alla sezione “Candidatura online” sarà possibile compilare il proprio curriculum vitae. Una volta completata tale operazione non resta che attendere una comunicazione tramite email da parte di Amazon che ti avviserà se la candidatura è stata accettata o meno.