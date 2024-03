50.000 euro sul tuo conto corrente se vendi il tuo peluche | Se lo hai in casa vinci il Superenalotto senza giocare: sbrigati a controllare

C’è un modo davvero insospettabile per guadagnare un mucchio di soldi: vendere i vecchi peluche, ecco perché.

Chi ha conservato i vecchi giochi di quando era bambino farebbe bene a non buttarli via, perché potrebbe guadagnarci un mucchio di soldi.

Alcuni vecchi giocattoli fanno davvero gola ai collezionisti che, per un pezzo raro e tenuto in buone condizioni, sono disposti a sborsare cifre da capogiro. Sembra incredibile, ma alcuni giocattoli del passato valgono una vera e propria fortuna.

Un esempio che lascia davvero a bocca aperta sono le carte collezionabili Pokemon. Alcuni esemplari più rari possono essere venduti a diverse migliaia di euro. Non scherzano neanche i prezzi di alcune figurine Panini, alcune vecchie consolle portatili come il Game Boy, le Barbie, i set lego e alcuni orsacchiotti.

Ce n’è uno in particolare che potrebbe farti arrivare sul conto fino a 50 mila euro. Vediamo di quale si tratta.

Vecchi giocattoli di valore: il peluche che vale 50 mila euro

Alcuni vecchi giocattoli possono valere una vera e propria fortuna. Non è raro vedere sui diversi siti di aste online, giocattoli del passato venduti a cifre da capogiro. Insomma, alcuni di noi potrebbero avere in casa un tesoro senza saperlo.

In particolare, ci sono dei peluche molto ambiti dai collezionisti e gli appassionati del genere, disposti a sborsare diverse migliaia di euro pur di accaparrarsene uno. Stiamo parlando degli orsacchiotti Steiff.

Orsacchiotti Steiff: quanto valgono

Quanti di noi ne avrà posseduto uno senza accorgersi veramente del loro valore? Eppure, oggi, questi peluche valgono un tesoro! I classici peluche marca Steiff sono molto ambiti dai collezionisti e gli appassionati di giocattoli vintage, per cui, possono raggiungere cifre da capogiro!

Tra quelli più ambiti e ben pagati, l’orsetto-borsa d’acqua calda prodotto intorno al 1910 in pochissimi esemplari. Proprio grazie alla sua rarità, questo peluche oggi vale quasi 30 mila euro. Va meglio a chi possiede un esemplare di orsacchiotto Steiff Dicky. Un singolo esemplare, infatti, è stato recentemente venduto all’asta per la bellezza di 53 mila euro. Una cifra niente male considerato che si tratta di un vecchio peluche. Infine, come non menzionare l’Orsetto dagli occhi di diamante prodotto per commemorare il 125° anniversario della Steiff. In questo caso, trattandosi di un’edizione limitata potresti intascare fino a 80 mila euro. Insomma, non c’è tempo da perdere, corri a controllare nei vecchi scatoloni impolverati!