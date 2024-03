5 lire, se hai questa con il delfino sei milionario: vale come una casa in montagna

Meglio dare un’occhiata nei cassetti, perché se hai questa 5 lire con il delfino potresti intascare un mucchio di soldi.

Non è un mistero che tanti italiani rimpiangano le care vecchie lire, del resto, ancora oggi ci regalano diverse soddisfazioni. Infatti, sono tanti i collezionisti e gli appassionati di numismatica alla ricerca di questi esemplari e, per quelli più particolari, sono disposti a sborsare anche cifre da capogiro.

Pensiamo, ad esempio, alla 100 lire minerva o alla vecchia 50 lire con la raffigurazione del Dio Vulcano, ebbene, questi esemplari arrivano a valere anche migliaia di euro. Un’altra moneta in lire molto ricercata e ben pagata è la 5 lire Delfino.

Chiaramente, come ricordiamo sempre quando parliamo di monete, non tutte le 5 lire Delfino valgono una fortuna, ma ad influenzare il loro valore sono principalmente due fattori. Innanzitutto, la rarità. Una 5 lire Delfino rara, dunque, difficile da reperire in giro, è un oggetto particolarmente ambito dagli esperti di monete, pertanto, la sua quotazione numismatica potrebbe schizzare alle stelle.

Ma ad influenzare la valutazione di una moneta è anche lo stato di conservazione. Seppur rara, una moneta che presenta graffi o segni di usura può valere davvero poco. In condizioni Fior di Conio, invece, può rappresentare un vero e proprio tesoro nascosto.

5 Lire Delfino: come riconoscere l’esemplare prezioso

Una cosa è certa: i numismatici vanno pazzi per le monete del vecchio conio. Tra gli esemplari più ambiti, le 5 Lire Delfino. Questo esemplare, introdotto nel 1951 ha avuto una tiratura di quasi 40 milioni di pezzi. Tuttavia, oggi è molto raro trovarli e, soprattutto, in ottime condizioni.

La moneta può essere riconosciuta per la raffigurazione al rovescio di un delfino con la coda piegata, ma la versione più desiderata attualmente è quella del 1956. In quell’annata, infatti, ne furono realizzati pochissimi pezzi, solo qualche centinaio di migliaia, per cui, oggi la 5 Lire Delfino del 1956 è piuttosto rara.

5 Lire Delfino: quanto vale

Come abbiamo anticipato, non tutte le monete da 5 Lire con il delfino possono valere tanti soldi, ma ad essere particolarmente ambita è quella realizzata nel 1956. Un esemplare di quest’annata in perfette condizioni, o per meglio dire, in condizioni Fior di Conio può arrivare a valere quasi 8 mila euro.

Insomma, rivendere una 5 lire delfino del 1956 potrebbe farti intascare un bel gruzzoletto. Tuttavia, per i meno esperti il consiglio è quello di affidarsi a dei professionisti per la valutazione. In questo caso, può essere utile rivolgersi a dei siti di aste online che, spesso, offrono valutazioni totalmente gratuite.