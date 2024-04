Mamma fa la casalinga ma percepisce lo stipendio, cosa aspetti? Fai come lei e non lavorare più gratis | Compila il form

Anche per quest’anno sono previste diverse forme di sostegno per le casalinghe. Ecco cosa spetta a chi svolge mansioni di cura non retribuite all’interno della propria famiglia.

Anche il 2024 prevede diverse misure di sostegno in favore delle casalinghe e casalinghi, ovvero, tutte quelle donne e quegli uomini che svolgono lavori domestici all’interno della propria famiglia. Nello specifico, parliamo del cosiddetto bonus casalinghe, disciplinato dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione del Decreto Agosto.

La misura, finanziata con un fondo da ben 3 milioni di euro, consente a tutti coloro che si occupano gratuitamente di faccende domestiche all’interno della propria famiglia di partecipare a corsi di formazione per acquisire nuove competenze.

In buona sostanza, il bonus casalinghe 2024 ha lo scopo di aiutare le casalinghe, in via prioritaria, e in subordine i casalinghi, che si trovano fuori dal mondo del lavoro, per cui, sono esclusi dalla possibilità di aggiornarsi professionalmente e di trovare un impiego.

Dunque, non prevede il riconoscimento di un contributo economico diretto, ma offre la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di formazione, volti all’acquisizione di maggiori competenze per accedere poi al mondo del lavoro. Vediamo chi può ottenere il bonus casalinghe e come presentare la domanda.

Bonus casalinghe 2024: a chi spetta

Come abbiamo anticipato, il bonus casalinghe non prevede il riconoscimento di un contributo in denaro, ma offre la possibilità a uomini e donne che si occupano di faccende domestiche all’interno della propria famiglia, a titolo gratuito, di partecipare a corsi di formazione, con lo scopo di acquisire le giuste competenze per entrare nel mondo del lavoro.

L’opportunità di partecipare a questi corsi, però, è riservata esclusivamente a chi è iscritto all’assicurazione contro gli infortuni domestici presso INAIL. Inoltre, la copertura assicurativa deve essere comprovata dal certificato rilasciato dall’ente e permanere per tutta la durata del corso di formazione.

Bonus casalinghe 2024: come ottenerlo

Chi possiede i requisiti necessari, può presentare la propria domanda per poter fruire gratuitamente dei corsi direttamente all’Ente, sia pubblico che privato, che svolge attività di formazione.

E’ possibile scegliere tra diversi percorsi formativi che riguardano prevalentemente il settore digitale. In particolare, le materie dei corsi vertono a fornire le giuste competenze per ricercare informazioni sul web, riconoscere le fake news e così via. Chi lo desidera, invece, può scegliere di approfondire la conoscenza dei servizi offerti al cittadino come, ad esempio, l’utilizzo dello SPID, dell’app IO, dei servi INPS ecc. I corsi sono forniti esclusivamente in modalità telematica, per cui, possono essere seguiti comodamente da casa.