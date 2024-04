Serena ha cambiato banca, ha scelto la migliore in Italia: tanti premi e bonus in omaggio | Scopri se è anche la tua

Quali sono le banche migliori in Italia? Andiamo a scoprire i parametri da considerare e quali sono gli istituti di credito più affidabili in questa fase.

La scelta della banca non è un particolare di poco conto. Seppur in apparenza ognuna di esse va ad espletare le medesime pratiche ci sono tante piccole variabili che fanno propendere per una banca anziché per un’altra.

Di base ciò che fa stare tranquilli i correntisti è la stabilità. Troppi cambiamenti possono incutere timore e stravolgere i piani dei risparmiatori che soprattutto di questi tempi non hanno così tanta voglia di novità.

Per andare a fondo e comprendere quali sono attualmente i migliori istituti di credito del nostro paese è necessario andare a scrutare alcuni indicatori tecnici che per chi non è del campo sono ovviamente sconosciuti.

Andiamo a scoprire quali sono in base alla selezione effettuata dal portale finanziario “money.it”. Il primo è il P2R. Trattasi del requisito patrimoniale specifico per singola banca. È determinato dalla BCE durante il “Supervisory Review and Evaluation Process” ed è giuridicamente vincolante.

Gli indicatori che aiutano a capire se una banca è sicura

Poi abbiamo il CET (Common Equity Tier) Ratio, ovvero il maggiore indice di solidità di una banca. Grazie a questo si può percepire quante risorse la banca riesce a garantire e i prestiti che può concedere ai clienti così da potersi tutelare dai crediti.

I CDS (Credit default Swap) sono invece derivati creditizi che proteggono dal rischio fallimento. Fungono da assicurazione finanziaria e più sono alti e più la banca è in posizione di rischio. Infine va considerata la Capitalizzazione di mercato, che non sarebbe altro che il valore totale delle azione di una società in circolazione sul mercato.

Le migliori banche d’Italia nel 2024

In virtù dei parametri illustrati ecco quali sono le banche che in Italia possono essere considerate delle vere e proprie eccellenze. Credem primeggia per quanto riguarda la classifica per P2R mentre la Cassa Centrale Banca è al primo posto secondo la graduatoria inerente il CET 1 Ratio.

Mediolanum rappresenta la migliore banca dal punto di vista dei CDS e Intesa Sanpaolo detiene il primato per market cap. Si fanno valere anche Unicredit (sul podio per market cap e CDS) e Fineco che in ognuna delle classifica sopracitate è sempre nella top five. In base a questa infarinatura la scelta della banca può diventare sicuramente meno ardua.