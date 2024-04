2568 posti Polizia Penitenziaria, per candidarti serve solo questo titolo | Il bando sta per chiudere

L’ambito concorso mette a disposizione moltissimi posti e non richiede chissà quali grandi competenze pregresse. Tutti i dettagli che bisogna conoscere.

I concorsi pubblici sono sempre dietro l’angolo e per coloro che puntano tutto su queste occasioni per trovare un lavoro stabile è bene essere sempre informati su quali sono quelli che si svolgeranno prossimamente.

In questa fase è stato annunciato il concorso per Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria 2024 che mette a disposizione ben 2568 posti. La selezione è aperta anche a persone che non fanno parte delle forze militari, il che la rende ancor più attraente.

Sono tante le informazioni da conoscere prima di potersi cimentare in questo concorso che non è affatto semplice da superare. Infatti è bene conoscere quali sono i requisiti necessari, le modalità di selezione e gli argomenti da dover studiare.

Molto importante è anche la presentazione della domanda di ammissione sia per quanto concerne la scadenza sia per quanto riguarda le modalità a cui ci si deve affidare per poter avanzare la propria candidatura.

Posti disponibili per il Concorso Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria

Il primo punto da specificare riguarda la ripartizione dei prescelti. Infatti su 2568 allievi agenti che saranno selezionati 1027 dovranno essere cittadini italiani (770 uomini e 257 donne). Gli altri 1541 (1156 uomini e 385 donne) sono destinati ai volontari in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione.

Ma non finisce qui. Spazio anche ai volontari in congedo dopo un anno di servizio e ai volontari in congedo con fermo quadriennale. L’aspetto sicuramente più interessante è che non è richiesta la laurea per poter partecipare al concorso. Basta il diploma di scuola secondaria superiore. Può essere invece penalizzante la presenza di tatuaggi sul corpo. Per maggiori info meglio consultare il bando.

Prove di selezione e invio della domanda di partecipazione

Passando all’iter selettivo il primo step consiste in una prova scritta con domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale. Poi si passa alle prove fisiche in cui viene testata la forza, la resistenza e la prestanza fisica del candidato. A seguire ci sono l’accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale.

In ogni caso c’è tempo fino al 10 aprile 2024 per inviare la domanda. Il tutto rigorosamente online compilando il modulo presente nella scheda del concorso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Una volta espletata la pratica è fondamentale conservare la ricevuta e presentarla il giorno dell’esame scritto. Buona fortuna a tutti!