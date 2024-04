Truffa Shein, se ti arriva questo messaggio su WhatsApp cancellalo subito | Sbrigati prima che sia troppo tardi

Una nuova mega truffa minaccia gli utenti di WhatsApp! La promessa è quella di avere un buono da spendere su Shein, in realtà non è altro che un tranello.

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, per cui, non è una sorpresa sapere che è spesso nel mirino dei truffatori del web. L’ultima frontiera della truffa ai danni degli utenti della piattaforma verde, riguarda un finto buono da 200, 300 o 500 euro da spendere su Shein, il noto e-commerce di moda e lifestyle.

Lo scopo è sempre lo stesso, raggirare le persone fingendosi un’azienda nota ed affidabile, per poi impossessarsi dei dati di carte di credito e prepagate.

Le segnalazioni sono state davvero numerosissime, tant’è che la stessa azienda cinese è intervenuta nel merito: “Al momento non esiste alcuna campagna di Shein Italia di questo tipo, seguite solo quello che viene annunciato sui nostri canali ufficiali, mentre noi segnaleremo alle autorità questi messaggi” ha scritto in un post pubblicato sui diversi canali social.

Inoltre, il noto Gruppo cinese ha raccomandato attenzione ai propri clienti e dispensato consigli per evitare la trappola.

Truffa Shein: in cosa consiste

Per la recente truffa Shein, che ha colpito tantissimi utenti WhatsApp, la tecnica utilizzata è sostanzialmente la stessa di quelle utilizzate per altri casi di phishing. In questo caso, utilizzando la reputazione dell’e-commerce cinese, i cyber criminali inviano messaggi WhatsApp in cui promettono buoni dal valore di 200, 300 o 500 euro da spendere sul noto sito di moda e lifestyle, partecipando ad un concorso o un gioco a premi.

Il messaggio, che apparentemente sembra inviato da Shein reindirizza, però, su un sito web truffa, nel quale vengono chieste le informazioni sensibili dell’utente, nonché i dati delle carte di credito e prepagate, che consentono ai malfattori di effettuare acquisti online non autorizzati. Ma allora cosa fare per evitare di cadere in trappola.

Come evitare di cadere in trappola

La recente truffa Shein ha mietuto tantissime vittime, così che, la stessa azienda cinese ha deciso di intervenire, comunicando sui propri canali social la presenza di questo finto buono e dispensando consigli per evitare di cadere in trappola.

Shien ha specificato che non richiede mai pagamenti tramite app di pagamento mobile e invia comunicazioni esclusivamente dagli account ufficiali o da indirizzi e – mail che terminano con @shein.com o @sheingroup.com. Infine, la società cinese ha raccomandato i suoi clienti alla prudenza. In particolare, prima di condividere dati sensibili è consigliabile verificare con attenzione l’identità del mittente e segnalare la truffa al servizio clienti della piattaforma e-commerce.